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Kabar Baik! Nintendo Switch dan Switch 2 Resmi Meluncur di Indonesia Desember 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |11:15 WIB
Kabar Baik! Nintendo Switch dan Switch 2 Resmi Meluncur di Indonesia Desember 2026
Nintendo Switch 2 akan hadir secara resmi di Indonesia pada Desember 2026.
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JAKARTA - Nintendo Singapore mengumumkan pada Selasa (11/8/2026) bahwa konsol handheld dari perusahaan tersebut, Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2, akan resmi diluncurkan di pasar Indonesia pada Desember 2026. Kedua sistem permainan ini akan dijual di Indonesia di bawah arahan Nintendo Singapore dan PT Nusantara Interactive Niaga, yang merupakan mitra resmi Nintendo Co., Ltd. di Indonesia.

Bersama dengan pengumuman peluncuran kedua konsol ini, Nintendo Singapore juga mengumumkan judul-judul game yang akan dirilis untuk Nintendo Switch dan Switch 2 di Indonesia.

Untuk Nintendo Switch 2, judul game yang diumumkan adalah Mario Kart World, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo Switch Sports Resort, Pokémon Pokopia, serta Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Sementara Nintendo Switch mendapatkan dua judul game, yaitu The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan Pokémon Legends: Z-A.

Adapun selain judul-judul di atas, berbagai judul game lainnya juga direncanakan untuk dirilis secara bersamaan dengan peluncuran kedua sistem tersebut.

Belum ada keterangan mengenai harga yang nantinya akan ditawarkan untuk konsol-konsol ini di Indonesia.

Nintendo juga menyampaikan bahwa Nintendo eShop belum direncanakan tersedia pada saat peluncuran Nintendo Switch dan Switch 2 di Indonesia, dan informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut akan diumumkan pada kesempatan mendatang.

Informasi lebih lanjut mengenai kehadiran sistem-sistem ini akan diumumkan melalui situs resmi Nintendo Indonesia yang baru saja diluncurkan: https://www.nintendo.com/id/.

(Rahman Asmardika)

      
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