Xbox Perkenalkan Konsol dan Kontroler Baru di Games Showcase 2026

JAKARTA - Xbox memperkenalkan konsol terbarunya pada gelaran Xbox Games Showcase 2026 pekan ini, bersama dengan rangkaian gim dari franchise populer seperti Gears of War: E-Day, Fable, Doom: The Dark Ages, Hellblade, dan beberapa lainnya. Konsol yang diperkenalkan oleh CEO Asha Sharma ini adalah varian dari generasi Xbox Series X/S saat ini, yaitu Xbox Series X25.

Perlu dicatat bahwa Xbox Series X25 bukanlah Xbox Project Helix, yang merupakan konsol masa depan Xbox dan diprediksi baru akan meluncur pada tahun 2027 sebagai era baru. Xbox Series X25 sendiri hadir sebagai edisi khusus untuk merayakan ulang tahun ke-25 Xbox, dengan warna dominan hijau khas yang melekat pada rekam jejak brand konsol tersebut.

Konsol ini menampilkan material transparan dengan warna khas tersebut, begitu juga dengan kontrolernya. Harga untuk edisi ini belum diumumkan secara resmi dan kemungkinan akan lebih mahal akibat imbas krisis memori global, namun konsol ini dijadwalkan rilis pada November 2026.

Edisi khusus terbaru ini bukan hanya sekadar peluncuran produk baru bagi brand Xbox, tetapi juga membawa arah baru dalam strategi pemasaran mereka. Hal ini terlihat dari logo baru Xbox yang kini melampaui desain hitam-putih dasar, serta gaya penulisan "XBOX" yang meninggalkan format penyebutan yang selama ini digunakan.

(Rahman Asmardika)