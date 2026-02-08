Valve Tunda Pengumuman Rilis Steam Machine Gara-Gara Krisis Memori

JAKARTA – Raksasa game PC, Valve, menunda pengumuman tanggal rilis konsol gaming Steam Machine. Valve menyebut kelangkaan penyimpanan dan memori serta kenaikan harga sebagai penyebab utama penundaan tersebut.

Dalam sebuah posting blog di grup komunitas Steam Hardware, Valve mengungkapkan bahwa awalnya mereka berencana mengumumkan tanggal rilis Steam Machine – beserta kontroler dan headset VR Steam Frame – pada November 2025. Namun, karena kenaikan harga dan keterbatasan manufaktur penyimpanan serta memori akibat meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), perusahaan mengatakan harus menunda pengumuman dan menilai kembali harga serta waktu peluncuran perangkat tersebut.

“Kami masih perlu bekerja keras untuk menetapkan harga dan tanggal peluncuran yang konkret yang dapat kami umumkan dengan yakin,” tulis Valve dalam blog, sebagaimana dilansir Newsweek.

“Dengan tetap memperhatikan betapa cepatnya keadaan di sekitar kedua hal tersebut dapat berubah. Kami akan terus memberi informasi terbaru sebisa mungkin saat kami menyelesaikan rencana tersebut sesegera mungkin.”