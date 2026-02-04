Lampaui DS, Switch Menjadi Konsol Nintendo Terlaris Sepanjang Masa

JAKARTA – Nintendo Switch menjadi konsol terlaris raksasa game Jepang, Nintendo, mengalahkan Nintendo DS. Pencapaian ini diraih Switch beberapa bulan setelah penerusnya, Switch 2, dirilis pada Juni 2025.

Dilansir GSM Arena, penjualan Nintendo Switch kini mencapai 155,37 juta unit, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Nintendo DS dengan 154,02 juta unit. Di posisi ketiga adalah konsol klasik Nintendo Game Boy (perlu dicatat bahwa perusahaan menggabungkan beberapa varian menjadi satu produk, misalnya Game Boy Color).

Adapun Switch 2, yang diluncurkan dengan penjualan 6 juta unit dalam waktu kurang dari sebulan dan kini telah mencapai total 17,37 juta unit, masih jauh untuk menyamai rekor pendahulunya.

Nintendo juga mencatat jumlah game yang terjual. Dalam kategori ini, Switch generasi pertama adalah yang terbaik dengan penjualan 1.500,16 juta game. Sebagai perbandingan, DS terjual sebanyak 948,76 juta game, dan di posisi ketiga, yang mengejutkan, adalah Nintendo Wii dengan penjualan 921,85 juta game. Hal ini mengejutkan karena Nintendo hanya menjual 101,63 juta unit Wii, lebih sedikit daripada Game Boy. Namun, Game Boy hanya berhasil menjual 501,11 juta game.