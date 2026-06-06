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Valve Konfirmasi Steam Machine Akan Diluncurkan Musim Panas 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |17:04 WIB
Valve Konfirmasi Steam Machine Akan Diluncurkan Musim Panas 2026
Steam Machine. (Foto: Valve)
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JAKARTA - Valve telah mengonfirmasi bahwa konsol/PC mendatangnya, Steam Machine, yang sempat menghadapi penundaan imbas kekurangan memori dan penyimpanan, akan segera hadir. Perusahaan itu kini telah mengumumkan bahwa baik Steam Machine maupun headset VR Steam Frame akan mulai dikirimkan pada musim panas ini.

Masih belum ada konfirmasi tentang tanggal rilis pastinya, tetapi musim panas 2026 adalah jendela peluncuran yang lebih ketat untuk perangkat tersebut daripada "paruh pertama tahun ini," jendela yang sebelumnya dikonfirmasi oleh Valve.

Steam Machine diumumkan pada November tahun lalu bersamaan dengan jajaran perangkat keras Steam baru. Perangkat tersebut kemudian dijadwalkan untuk diluncurkan pada awal tahun 2026. Namun pada Februari, Valve mengisyaratkan bahwa Steam Machine mungkin akan ditunda karena kekurangan RAM dan penyimpanan yang parah, serta mengubah kalimat untuk jendela rilis dari "awal 2026" menjadi "paruh pertama tahun ini."

Valve mengonfirmasi bahwa konsol tersebut akan hadir musim panas ini dalam pembaruan tentang Steam Machine dan Steam Frame yang bergabung dengan program terverifikasi pada Jumat (5/6/2026). Hal itu kemungkinan berarti perangkat tersebut akan diluncurkan sebelum akhir Agustus; musim panas di Amerika Serikat (AS) sendiri berlangsung dari Juni hingga Agustus.

“Hari ini kami memperluas program Terverifikasi untuk memasukkan Steam Machine dan Steam Frame, yang keduanya akan dikirimkan musim panas ini,” kata perusahaan tersebut dalam sebuah unggahan di blognya.

Program terverifikasi memberi label pada gim yang telah diuji dan diverifikasi di platform untuk membantu pengguna mengetahui seberapa lancar gim tersebut akan berjalan. Program serupa, yang disebut Steam Deck Verified, memberi label pada gim berdasarkan bagaimana gim tersebut berjalan di Steam Deck.

 

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Topik Artikel :
Konsol game Steam Machine Valve
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