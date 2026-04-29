Valve Akhirnya Umumkan Tanggal Riis Steam Controller, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |13:15 WIB
Valve Akhirnya Umumkan Tanggal Riis Steam Controller, Cek Harganya
Steam Controller.
JAKARTA - Valve memperkenalkan Steam Controller pada November lalu tanpa mengungkap banyak informasi terkait. Kini, perusahaan dan pengembang video gim itu akhirnya mengungkap detail tentang produk mereka tersebut.

Dilansir GSM Arena, Steam Controller akan tersedia pada tanggal 4 Mei dengan harga USD99 / €99 atau sekitar Rp1,6 juta di toko Steam. Steam Controller dilengkapi dengan thumbstick magnetik, serangkaian input lengkap yang bisa digunakan untuk seluruh game Steam, empat motor haptic yang memberikan vibrasi dengan definisi tinggi, dan baterai 8,39Wh yang seharusnya tahan lebih dari 35 jam sekali pengisian daya.

Steam Controller Puck yang ada di dalam kotak paket penjualan memungkinkan koneksi nirkabel latensi rendah plug-and-play serta pengisian daya magnetik yang mudah. ​​Steam Controller juga dapat dihubungkan melalui Bluetooth dan USB, jadi Anda tidak harus menggunakan Puck.

Steam Controller berfungsi dengan Steam Machine, serta komputer Windows, Mac, dan Linux, dan tablet serta smartphone yang menjalankan Steam atau aplikasi Steam Link. Controller ini  juga mendukung Steam Deck, baik terpasang atau tidak. Steam Controller dapat dilacak oleh kamera Steam Frame sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memainkan game non-VR di layar virtual.

(Rahman Asmardika)

      
