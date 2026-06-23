Valve Umumkan Peluncuran dan Harga Steam Machine, Jauh Lebih Mahal dari PlayStation 5!

JAKARTA - Valve akhirnya mengumumkan tanggal peluncuran dan harga jual untuk PC gaming Steam Machine-nya. Harga yang ditetapkan membuat banyak orang kecewa karena lebih tinggi dari konsol pada umumnya, termasuk PlayStation 5 Pro, yang dinilai sudah cukup mahal.

Dilansir GSM Arena, Steam Machine varian 512GB dibanderol seharga USD 1.049 (sekitar Rp16,7 juta), dan versi 2TB seharga USD 1.349 (sekitar Rp24 juta). Namun, harga tersebut belum termasuk controller. Jika Anda menginginkan Steam Controller dari Valve, Anda harus memilih paket bundel yang harganya USD 1.128 (Rp20 juta) untuk model 512GB, dan USD 1.428 (Rp25,4 juta) untuk model 2TB. Anda tidak harus membeli Steam Controller karena Anda dapat menggunakan controller lain yang sudah Anda miliki dengan Steam Machine. Terakhir, terlepas dari model mana yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan dua faceplate tambahan, red fabric, dan kayu walnut solid.

Untuk ketersediaan, Anda dapat mendaftar di halaman toko Steam jika tertarik, dan Anda dapat melakukannya hingga 25 Juni pukul 10.00 pagi waktu Pasifik. Setelah waktu berakhir, akan dilakukan pengacakan satu kali untuk menentukan siapa yang berhak membeli. Mereka yang terpilih akan diberitahu untuk melakukan pemesanan mulai 29 Juni, dan jika gagal melakukannya dalam waktu 72 jam, pesanan akan diberikan kepada orang berikutnya dalam daftar tunggu. Selain itu, Anda harus memiliki akun Steam yang aktif dan telah melakukan pembelian sebelum 27 April 2026.

Steam Machine berjalan pada CPU AMD Zen 4 6-core, 12-thread yang dapat mencapai kecepatan hingga 4,8GHz, dan GPU AMD RDNA3 dengan 28 unit komputasi yang dapat mencapai kecepatan hingga 2,45GHz. Anda mendapatkan memori sistem DDR5 16GB, yang menurut pengulas adalah satu unit SO-DIMM 5600 16GB dalam mode single-channel. Namun, tersedia dua slot, sehingga pengguna dapat memilih untuk mengisi keduanya di kemudian hari, mungkin tanpa harus mengambil pinjaman rumah. Tersedia juga memori GDDR6 8GB untuk GPU. Terdapat unit catu daya terintegrasi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda dapat memilih konfigurasi penyimpanan 512GB atau 2TB. Dan karena mesin ini menggunakan drive M.2 standar, Anda selalu dapat memilih untuk meningkatkannya nanti, mungkin tanpa harus mengambil pinjaman rumah kedua. Tersedia juga slot kartu microSD, dan Anda dapat menukar kartu antara Steam Machine dan Steam Deck.