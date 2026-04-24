Banyak Diprotes, Microsoft Turunkan Harga Xbox Game Pass

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:46 WIB
Microsoft menurunkan harga Xbox Game Pass. (Foto: Microsoft)
JAKARTA – Microsoft telah mengumumkan revisi harga untuk layanan berlangganan Xbox Game Pass. Harga langganan untuk dua dari empat paket Xbox Game Pass akan diturunkan menjadi lebih murah, namun dengan beberapa perubahan pada kontennya.

Dilansir GSM Arena, Microsoft mengubah harga paket Ultimate yang paling mahal dari 29,99 dolar AS (sekitar Rp517 ribu) menjadi 22,99 dolar AS (sekitar Rp396,5 ribu). Namun, paket ini tidak lagi mendapatkan judul Call of Duty baru saat peluncuran (day-one release). Sebagai gantinya, judul-judul tersebut baru akan tersedia selama musim liburan berikutnya, atau sekitar setahun kemudian. Adapun judul Call of Duty yang sudah ada akan tetap tersedia.

Harga paket PC Game Pass juga direvisi menjadi 13,99 dolar AS (sekitar Rp241 ribu), dari harga sebelumnya 16,49 dolar AS (sekitar Rp284 ribu). Perubahan akses terhadap judul Call of Duty yang sama seperti pada paket Ultimate juga akan berlaku untuk paket PC. Sementara itu, harga dan manfaat paket Essential dan Premium tetap tidak berubah.

Microsoft sebelumnya mengumumkan kenaikan harga Xbox Game Pass pada Oktober tahun lalu. Kenaikan tersebut cukup substansial, dengan harga paket Ultimate naik hingga 50% dan paket PC naik 37,5%. Dua paket tingkat bawah tidak mengalami perubahan harga, tetapi mendapatkan pengurangan signifikan dalam koleksi gim.

Microsoft mencoba menjustifikasi kenaikan harga tersebut dengan menyertakan layanan seperti Ubisoft+ Classics dan Fortnite Crew. Namun, banyak pengguna menganggap tambahan ini sama sekali tidak perlu dan tidak sepadan dengan kenaikan harga yang terjadi. Reaksi dari pengguna sangat keras hingga situs web Microsoft sempat mengalami gangguan karena banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk menghentikan langganan mereka.

