Kapan Game GTA 6 Bisa Diunduh? Ini Jadwal Lengkap dengan Ukuran Filenya

JAKARTA - Kapan gim GTA 6 bisa diunduh? Ini jadwal lengkap dengan ukuran filenya. Rockstar Games baru saja membagikan detail terbaru soal peluncuran Grand Theft Auto VI di PS5 dan Xbox Series X|S. Permainan ini sudah lama dinanti, apalagi seri utama sebelumnya, GTA V, dirilis pada 2013. Jadwal rilisnya pun sempat dua kali mundur sebelum akhirnya ditetapkan.

Lantas, kapan GTA 6 bisa mulai diunduh dan berapa ruang penyimpanan (storage) yang perlu disiapkan?

Jadwal Peluncuran GTA 6 2026

GTA 6 akan dirilis pada Kamis, 19 November 2026 untuk konsol PS5 dan Xbox Series X|S. Namun, para gamer tidak perlu menunggu hari peluncuran tiba untuk mulai mengunduhnya. Rockstar menyediakan fitur preload yang memungkinkan gim diunduh lebih awal, sehingga GTA 6 dapat langsung dimainkan begitu tanggal perilisan tiba.

Menurut Push Square, jadwal preload ini dimajukan dua hari. Preload kini resmi dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Di PS5, preload dimulai pukul 00.00 waktu setempat. Sementara itu, di Xbox Series X|S, preload dimulai pukul 00.00 GMT atau pukul 07.00 WIB. Agar dapat mengikuti preload, gamer harus sudah melakukan pre-order versi digital terlebih dahulu. Di sisi lain, versi fisik GTA 6 mulai dijual di toko-toko pada 12 November 2026.

Selain gim utama, Rockstar juga menyiapkan poster bergambar sampul GTA 6 dan peta Leonida. Versi digitalnya dapat diunduh secara gratis di situs resmi Rockstar pada 19 November 2026. Untuk versi fisiknya, Rockstar menyediakan poster dua sisi yang dijual di Rockstar Store selepas perilisan GTA 6 dengan harga 0,99 dolar AS atau sekitar Rp17.898. Poster ini juga bisa didapatkan secara gratis untuk setiap pembelian apa pun di toko tersebut. Kendati demikian, poster fisik tidak disertakan secara langsung dalam paket penjualan versi fisik GTA 6.

Ukuran File GTA 6 2026

GTA 6 membutuhkan kapasitas penyimpanan hingga 212 GB. Push Square melaporkan bahwa angka tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Rockstar, setelah sebelumnya sempat beredar sebagai rumor di media sosial. Perlu dicatat, kapasitas 212 GB merupakan kebutuhan maksimal; ukuran unduhan sebenarnya bisa sedikit berbeda di setiap konsol.