Game Termahal Sepanjang Sejarah, Biaya Pembuatan GTA 6 Diperkirakan Tembus Rp16,7 Triliun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |19:24 WIB
Grand Theft Auto 6 akan diluncurkan di PS5 dan Xbox Series S/X.
JAKARTA - Grand Theft Auto 6 (GTA 6) adalah salah satu gim video yang paling dinantikan tahun ini, atau bahkan sepanjang sejarah. Gim bertema kejahatan open-world dari Rockstar Games ini juga diyakini sebagai salah satu gim termahal yang pernah dibuat.

Meskipun perusahaan induk Rockstar, Take-Two, belum mengungkapkan anggaran GTA 6, perusahaan tersebut diyakini telah menghabiskan hingga USD1,5 miliar untuk mengembangkan gim tersebut, menurut perkiraan terbaru dari analis industri.

Angka yang fantastis tersebut, yang dikutip dalam wawancara Business Insider terbaru dengan CEO Take-Two, Strauss Zelnick, akan menempatkan GTA 6 di antara produksi gim video termahal sepanjang masa.

Ketika ditanya berapa banyak uang yang dihabiskan Take-Two untuk membuat GTA 6, Zelnick menolak memberikan jawaban spesifik, tetapi mengatakan "itu mahal." Namun, para analis mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa anggaran gim tersebut kemungkinan berada di kisaran USD1 miliar hingga USD1,5 miliar (Rp16,74 triliun hingga Rp25,11 triliun).

Meningkatnya Biaya Pengembangan

Angka tersebut tidak mengejutkan. Grand Theft Auto 6 telah dikembangkan selama lebih dari delapan tahun di Rockstar dan akan berada di garis depan dalam hal kualitas grafis dan imersi. Beberapa rilis gim AAA terbaru telah dikonfirmasi memiliki anggaran ratusan juta dolar. GTA 6 kemungkinan akan jauh lebih mahal daripada rata-rata gim blockbuster AAA.

Pada 2023, dokumen pengadilan dari persidangan Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) atas akuisisi Activision-Blizzard oleh Microsoft mengungkapkan bahwa Sony telah menghabiskan lebih dari USD200 juta untuk gim pihak pertama seperti The Last of Us Part II dan Horizon Forbidden West.

 

