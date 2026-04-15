Data Pengembang GTA 6 Rockstar Games Dibobol, Peretas Minta Tebusan

JAKARTA - Pengembang Grand Theft Auto 6 (GTA 6), Rockstar Games, kembali mengalami pembobolan data oleh kelompok peretas yang mengancam akan membocorkan materi yang mereka dapatkan kecuali Rockstar membayar tebusan. Pembobolan data ini telah dikonfirmasi oleh Rockstar, yang mengatakan peretasan tersebut "tidak berdampak pada organisasi kami atau pemain kami."

Pelanggaran data ini pertama kali dilaporkan oleh The Cybersec Guru pada akhir pekan lalu. Sekelompok peretas bernama ShinyHunters mengklaim pada Sabtu (11/4/2026) bahwa mereka telah membobol data Rockstar Games melalui Anodot, sebuah perusahaan analitik pihak ketiga yang digunakan oleh pengembang untuk memantau biaya cloud. Repositori data Rockstar sendiri tidak dibobol dalam kasus ini.

Kelompok peretas tersebut dilaporkan telah menetapkan tenggat waktu bagi Rockstar untuk membayar atau mengalami kebocoran data.

“Bayar atau bocorkan,” kata kelompok itu, sebagaimana dilansir Gadgets 360. “Ini adalah peringatan terakhir untuk menghubungi kami sebelum 14 April 2026, sebelum kami membocorkan data, beserta beberapa masalah digital menjengkelkan yang akan Anda alami. Buatlah keputusan yang tepat, jangan menjadi berita utama berikutnya.”

Rockstar kemudian mengonfirmasi pelanggaran tersebut, tetapi memastikan bahwa data tersebut berisi “informasi perusahaan yang tidak material” yang tidak akan berdampak pada pemain.