CEO Take-Two Konfirmasi Tak Ada Penundaan, GTA 6 Akan Diluncurkan November 2026

JAKARTA – Grand Theft Auto 6 dijadwalkan rilis pada 19 November 2026 dan dikonfirmasi tidak akan mengalami penundaan, baik untuk versi fisik maupun digital. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO Take-Two, perusahaan induk Rockstar, Strauss Zelnick.

Zelnick menanggapi bocoran baru-baru ini yang mengklaim bahwa versi fisik GTA 6 akan ditunda untuk menghindari kebocoran. Ia kemudian membantah rumor tersebut, dengan menegaskan bahwa Rockstar Games tidak berencana menunda perilisan fisik gim yang sangat ditunggu itu.

Pada konferensi pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2026 Take-Two, yang digelar Selasa (3/2/2026), Zelnick kembali menegaskan tanggal peluncuran GTA 6. Ia juga mengungkapkan bahwa Rockstar akan memulai promosi pemasaran peluncuran gim ini pada musim panas.

Klarifikasi ini mengonfirmasi bahwa salinan fisik GTA 6 dan versi digital gim tersebut akan dirilis secara bersamaan pada 19 November 2026.