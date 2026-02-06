Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

CEO Take-Two Konfirmasi Tak Ada Penundaan, GTA 6 Akan Diluncurkan November 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:38 WIB
CEO Take-Two Konfirmasi Tak Ada Penundaan, GTA 6 Akan Diluncurkan November 2026
Grand Theft Auto 6.
A
A
A

JAKARTA – Grand Theft Auto 6 dijadwalkan rilis pada 19 November 2026 dan dikonfirmasi tidak akan mengalami penundaan, baik untuk versi fisik maupun digital. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO Take-Two, perusahaan induk Rockstar, Strauss Zelnick.

Zelnick menanggapi bocoran baru-baru ini yang mengklaim bahwa versi fisik GTA 6 akan ditunda untuk menghindari kebocoran. Ia kemudian membantah rumor tersebut, dengan menegaskan bahwa Rockstar Games tidak berencana menunda perilisan fisik gim yang sangat ditunggu itu.

Pada konferensi pendapatan kuartal ketiga tahun fiskal 2026 Take-Two, yang digelar Selasa (3/2/2026), Zelnick kembali menegaskan tanggal peluncuran GTA 6. Ia juga mengungkapkan bahwa Rockstar akan memulai promosi pemasaran peluncuran gim ini pada musim panas.

Klarifikasi ini mengonfirmasi bahwa salinan fisik GTA 6 dan versi digital gim tersebut akan dirilis secara bersamaan pada 19 November 2026.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202614//gta_vi-caz0_large.jpeg
Harga GTA 6 Diduga Bocor di Toko Online, Siapkan Dompet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/16/3196495//gta_6-juKS_large.jpeg
Viral, Rockstar Games Izinkan Penggemar Sakit Parah Coba GTA 6 Sebelum Dirilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181946//gta_vi-9RLo_large.jpeg
Rilis GTA 6 Kembali Ditunda Hingga November 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/326/3163108//gta_vi-61I0_large.jpg
GTA 6 Rilis 2026: Harga, Fitur, dan Bocoran Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/326/3161616//gta_6-9vxq_large.jpeg
CEO Take Two Buka Suara Tentang Harga GTA 6, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/326/3156646//gta_v-yrLl_large.jpg
Setelah 12 Tahun Dilarang, GTA V Akhirnya Rilis Resmi di Arab Saudi dan UEA
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement