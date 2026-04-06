Daftar Lengkap Kode Cheat GTA 5 2026 untuk PC, Pemanasan Sebelum GTA VI

JAKARTA – Sempat ditunda pada tahun sebelumnya, Grand Theft Auto VI atau GTA 6 dijadwalkan rilis pada 19 November 2026, berdasarkan pengumuman resmi dari Take-Two Interactive dan Rockstar Games. Game ini akan dirilis untuk konsol generasi terbaru, yaitu PlayStation 5 dan Xbox Series X/S.

Sebelum mencicipi game yang dinanti jutaan gamer di seluruh dunia, ada baiknya kita bernostalgia atau melakukan pemanasan. Berikut adalah daftar kode cheat GTA 5 2026 yang masih menjadi senjata rahasia para gamer untuk membuat gameplay makin seru, chaos, dan anti-boring di Los Santos, khusus untuk PC.

Cheat Kendaraan

BANDIT – Sepeda BMX

BUZZOFF – Helikopter serang Buzzard

BARNSTORM – Pesawat aerobatik

COMET – Mobil sport

FLYSPRAY – Pesawat penyemprot

OFFROAD – Motor trail Sanchez

RAPIDGT – Mobil Rapid GT

ROCKET – Motor PCJ-600

TRASHED – Truk sampah

VINEWOOD – Mobil limusin

DEATHCAR – Mobil Duke O'Death

EXTINCT – Pesawat terbang laut

BUBBLES – Kapal selam Kraken

Cheat Senjata