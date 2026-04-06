Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Lengkap Kode Cheat GTA 5 2026 untuk PC, Pemanasan Sebelum GTA VI

Dian AF , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |16:12 WIB
Grand Theft Auto V.
A
A
A

JAKARTA – Sempat ditunda pada tahun sebelumnya, Grand Theft Auto VI atau GTA 6 dijadwalkan rilis pada 19 November 2026, berdasarkan pengumuman resmi dari Take-Two Interactive dan Rockstar Games. Game ini akan dirilis untuk konsol generasi terbaru, yaitu PlayStation 5 dan Xbox Series X/S.

Sebelum mencicipi game yang dinanti jutaan gamer di seluruh dunia, ada baiknya kita bernostalgia atau melakukan pemanasan. Berikut adalah daftar kode cheat GTA 5 2026 yang masih menjadi senjata rahasia para gamer untuk membuat gameplay makin seru, chaos, dan anti-boring di Los Santos, khusus untuk PC.

Cheat Kendaraan

  • BANDIT – Sepeda BMX
  • BUZZOFF – Helikopter serang Buzzard
  • BARNSTORM – Pesawat aerobatik
  • COMET – Mobil sport
  • FLYSPRAY – Pesawat penyemprot
  • OFFROAD – Motor trail Sanchez
  • RAPIDGT – Mobil Rapid GT
  • ROCKET – Motor PCJ-600
  • TRASHED – Truk sampah
  • VINEWOOD – Mobil limusin
  • DEATHCAR – Mobil Duke O'Death
  • EXTINCT – Pesawat terbang laut
  • BUBBLES – Kapal selam Kraken

Cheat Senjata

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement