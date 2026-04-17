Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Memunculkan Misi GTA 5 yang Tidak Muncul di Map

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |17:05 WIB
GTA 5.
A
A
A

JAKARTA - Saat bermain Grand Theft Auto V (GTA 5) terkadang kita mengalami momen dimana ikon misi tiba-tiba menghilang dari peta. Hal ini kerap membuat kita kebingungan bahkan kesal karena tidak bisa melanjutkan permainan.

Hilangnya misi pada GTA 5 seringkali bukan disebabkan oleh bug atau error pada file permainan, melainkan mekanisme internal gim yang mengharuskan pemain memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berikut panduan cara memunculkan kembali misi GTA 5 yang tidak muncul di peta:

1. Periksa "Character Wheel" dan Berganti Karakter

Langkah pertama yang paling krusial adalah mengecek roda karakter dan mengecek angka yang muncul di bawah ikon Michael, Franklin, atau Trevor. Angka ini menunjukkan jumlah misi aktif yang tersedia untuk masing-masing karakter.

Jika kamu menggunakan Franklin dan tidak ada misi, cobalah berganti ke Michael atau Trevor karena sering kali, progres cerita utama tertahan karena ada misi karakter lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memicu kelanjutan alur cerita bersama.

2. Selesaikan Misi Sampingan yang "Wajib"

Banyak pemain mengabaikan misi sampingan karena dianggap tidak penting. Namun perlu diketahui bahwa beberapa misi sampingan sebenarnya bersifat wajib. Salah satu contoh paling umum adalah misi Strangers and Freaks milik Tonya (ikon "?" untuk Franklin). Pemain harus menyelesaikan misi mobil derek ini agar misi utama berikutnya bisa muncul. Begitu juga dengan misi pembunuhan dari Lester yang harus diselesaikan Franklin untuk menggerakkan alur narasi Michael dan Trevor.

3. Tunggu Panggilan Telepon atau SMS

Beberapa misi tidak muncul secara otomatis melalui ikon di peta, melainkan dipicu oleh komunikasi di dalam gim. Pastikan Anda tidak sedang berada dalam mode "Do Not Disturb" pada ponsel karakter. Berkendaralah di sekitar kota selama beberapa menit waktu nyata; biasanya, NPC (seperti Lester atau Ron) akan menghubungi Anda untuk memberikan instruksi misi selanjutnya. Selain SMS, periksa juga kotak masuk email di smartphone karakter, karena detail lokasi perampokan (heist) sering dikirim melalui surat elektronik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement