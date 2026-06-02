5 Masalah Mobil yang Sering Terjadi di Jalan dan Sulit Ditangani Sendiri (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Banyak pengendara menganggap masalah mobil di jalan hanya seputar ban bocor atau aki soak. Padahal, ada cukup banyak gangguan kendaraan yang justru lebih sering terjadi dan sulit ditangani sendiri, terutama ketika mobil sudah digunakan dalam perjalanan jauh, macet panjang, atau aktivitas harian dengan intensitas tinggi.

Masalahnya, gangguan seperti ini sering muncul tanpa peringatan jelas. Mobil yang sebelumnya terasa normal bisa tiba-tiba kehilangan tenaga, muncul indikator aneh di dashboard, atau bahkan mendadak tidak bisa berjalan dengan baik di tengah jalan.

Dalam kondisi seperti ini, banyak pengendara bingung. Tidak sedikit yang akhirnya mencoba memperbaiki sendiri, memaksakan mobil tetap jalan, atau sekadar berharap masalah akan hilang dengan sendirinya.

Padahal, beberapa jenis gangguan justru bisa semakin parah jika salah penanganan.

Berikut 5 masalah yang sering muncul dan sulit ditangani sendiri:

1. Mesin Overheat

Ini jadi salah satu kasus paling sering terjadi setelah mobil dipakai perjalanan jauh atau terjebak kemacetan panjang.

Awalnya biasanya hanya ditandai jarum temperatur yang mulai naik. Namun dalam beberapa menit, suhu mesin bisa melonjak drastis hingga keluar uap dari kap mesin.

Masalahnya, overheat tidak selalu sesederhana “kurang air radiator”. Penyebabnya bisa berasal dari kipas radiator mati, selang bocor, thermostat bermasalah,

hingga sistem pendingin yang sudah tidak optimal.

Jika dipaksakan tetap jalan, risiko kerusakan mesin bisa jauh lebih besar dan biaya perbaikannya tidak murah.

2. Transmisi Matic Tidak Responsif

Banyak pengendara panik ketika mobil tiba-tiba terasa menghentak saat pindah gigi, RPM tinggi tapi mobil tidak melaju normal, atau transmisi seperti “nyangkut”.

Gangguan seperti ini cukup sulit ditangani sendiri karena berkaitan langsung dengan sistem transmisi yang kompleks.

Kesalahan paling umum adalah tetap memaksakan mobil berjalan demi sampai tujuan. Kondisi ini bisa memperparah kerusakan internal transmisi yang biaya perbaikannya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

3. Mobil Mati Mendadak

Kasus ini cukup sering terjadi setelah kendaraan berhenti di rest area, SPBU, atau parkiran. Awalnya mesin normal, tetapi setelah dimatikan mobil justru tidak bisa menyala kembali.

Penyebabnya bisa bermacam-macam mulai dari aki mulai soak, alternator bermasalah, starter lemah, hingga gangguan sistem kelistrikan.

Karena penyebabnya tidak selalu terlihat jelas, banyak pengendara kesulitan menentukan apakah mobil masih aman digunakan atau justru perlu dievakuasi.