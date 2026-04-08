HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Lengkap Cheat GTA 5 2026 untuk PS4, Kode Paling Update!

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:02 WIB
GTA 5.
JAKARTA – Pecinta Grand Theft Auto V atau GTA 5, yuk merapat! Cheat GTA 5 masih jadi incaran gamer di tahun 2026, apalagi sambil menunggu rilisnya GTA 6 yang kabarnya dijadwalkan meluncur global pada 19 November 2026. Sambil menunggu game baru dari Rockstar, banyak pemain kembali ke GTA 5 untuk eksplorasi bebas dengan bantuan cheat.

Okezone merangkum daftar cheat GTA 5 PS4 terbaru, lengkap dengan cara pakai dan tips agar tetap aman untuk pemula.

Cheat Kendaraan

  • Buzzard: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1
  • Komet: R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
  • Trashmaster: Bulat, R1, Bulat, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
  • Limo: R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
  • Pesawat: Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga
  • Sanchez: Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1
  • Rapid GT: R2, L1, Bulat, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Bulat, R2
  • Caddy: Bulat, L1, Kiri, R1, L2, X, R1, L1, Bulat, X
  • Motor PCJ-600: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1
  • BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Bulat, Segitiga, R1, R2
  • Duster: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Bulat, L1, L1
  • Motor Trail: Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1
  • Motor GP: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1
  • Sepeda BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Bulat, Segitiga, R1, R2
  • Motor Off-road: Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1
  • Mobil Licin: Segitiga, R1, R1, Kiri, R1, L1, R2, L1
  • Mobil Comet: R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
  • Helikopter Buzzard: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1, Segitiga, Bulat, Segitiga
  • Pesawat Duster: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kanan, Segitiga, Segitiga, X, Bulat, L1, L1
  • Stunt Plane: Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kanan, Kiri, X, Segitiga
     

