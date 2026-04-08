Daftar Lengkap Cheat GTA 5 2026 untuk PS4, Kode Paling Update!
Dian AF
, Rabu, 08 April 2026 |17:02 WIB
GTA 5.
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2026/04/08/16/3211286/daftar-lengkap-cheat-gta-5-2026-untuk-ps4-kode-paling-update
JAKARTA – Pecinta Grand Theft Auto V atau GTA 5, yuk merapat! Cheat GTA 5 masih jadi incaran gamer di tahun 2026, apalagi sambil menunggu rilisnya GTA 6 yang kabarnya dijadwalkan meluncur global pada 19 November 2026. Sambil menunggu game baru dari Rockstar, banyak pemain kembali ke GTA 5 untuk eksplorasi bebas dengan bantuan cheat.
Okezone merangkum daftar cheat GTA 5 PS4 terbaru, lengkap dengan cara pakai dan tips agar tetap aman untuk pemula.
Cheat Kendaraan
Buzzard: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1
Komet: R1, Bulat, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1
Trashmaster: Bulat, R1, Bulat, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
Limo: R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Bulat, Kanan
Pesawat: Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga
Sanchez: Bulat, X, L1, Bulat, Bulat, L1, Bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Rapid GT: R2, L1, Bulat, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Bulat, R2
Caddy: Bulat, L1, Kiri, R1, L2, X, R1, L1, Bulat, X
Motor PCJ-600: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1
BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Bulat, Segitiga, R1, R2
Duster: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Bulat, L1, L1
Mobil Licin: Segitiga, R1, R1, Kiri, R1, L1, R2, L1
Helikopter Buzzard: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1, Segitiga, Bulat, Segitiga
Pesawat Duster: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kanan, Segitiga, Segitiga, X, Bulat, L1, L1
Stunt Plane: Bulat, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kanan, Kiri, X, Segitiga