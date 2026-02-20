Harga GTA 6 Diduga Bocor di Toko Online, Siapkan Dompet!

JAKARTA – Grand Theft Auto VI (GTA 6) dijadwalkan akan dirilis sembilan bulan lagi, pada November 2026. Namun sejauh ini Rockstar Games belum mengumumkan harga dari game yang dinanti-nanti itu, atau kapan pre-order akan tersedia. Banyak yang menerka-nerka berapa banderol yang akan disematkan pada game mendatang dari franchise populer tersebut.

Diperkirakan harga GTA 6 akan berkisar antara USD70 hingga ratusan dolar, atau sekitar Rp1,1 juta hingga lebih dari Rp1,7 juta berdasarkan kurs saat ini. Namun, tampaknya harga GTA 6 telah bocor di toko retail.

Dilansir Gaming Bible, dalam sebuah unggahan di halaman Reddit GTA VI, seorang pengguna melaporkan bahwa versi Xbox Series X/S dari game tersebut telah terdaftar di toko online Loaded (sebelumnya dikenal sebagai CDKeys) dengan harga £89,99 atau USD122, sekitar Rp2,05 juta.

Menariknya, situs web tersebut juga mencantumkan versi PC GTA VI, yang konon dapat diaktifkan menggunakan launcher Rockstar Games, dengan harga £60,99. Namun hingga saat ini Rockstar bahkan belum mengonfirmasi versi PC dari GTA 6.