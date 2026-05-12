GTA 6 Rilis November, Sony Kirim Email Minta Pengguna PS4 Upgrade ke PS5

JAKARTA - Grand Theft Auto 6 (GTA 6) dijadwalkan rilis beberapa bulan lagi, tepatnya pada 19 November 2026. Namun, hingga saat ini pengembang Rockstar Games belum mengungkapkan trailer ketiga, harga, maupun detail pra-pemesanan (pre-order) gim tersebut. Rumor yang terus beredar di kalangan penggemar pun memicu berbagai teori sembari menunggu perilisan resminya.

Dilansir dari Gadgets 360, Sony dilaporkan mulai menghubungi pengguna PS4 dan meminta mereka untuk meningkatkan (upgrade) ke PS5 jika ingin memainkan GTA 6 saat diluncurkan pada 19 November mendatang.

Beberapa pengguna PS4 melaporkan telah menerima email dari PlayStation selama akhir pekan lalu yang menyarankan mereka beralih ke PS5. Email tersebut tampaknya dikirimkan khusus kepada pengguna PS4 yang memasukkan GTA 6 ke dalam daftar keinginan (wishlist) di PlayStation Store mereka.

"Grand Theft Auto VI ada di daftar keinginan Anda. Dapatkan PlayStation 5 hari ini agar siap saat Grand Theft Auto VI diluncurkan pada 19 November 2026," demikian bunyi pesan dari Sony, yang dibagikan dalam bentuk tangkapan layar oleh salah satu pengguna.

Email tersebut juga menyertakan tautan langsung untuk membeli PS5. Selain itu, beberapa pemain GTA 5 di PS4 juga menerima pesan serupa. Sebagai informasi, GTA 6 tidak akan diluncurkan di konsol generasi sebelumnya (PS4 dan Xbox One). Satu-satunya platform yang telah dikonfirmasi untuk gim ini adalah PS5 dan Xbox Series S/X.

Perkembangan ini memperkuat indikasi bahwa tanggal rilis GTA 6 tetap pada 19 November. Meski gim ini sempat dikabarkan mengalami penundaan sebanyak dua kali, komentar terbaru dari bos Take-Two, Strauss Zelnick, serta email dari PlayStation ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada penundaan lagi.