Sony Akan Bawa Teknologi Frame Generation ke PlayStation

JAKARTA – Sony tampaknya sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya dalam grafis konsol, dan kali ini fokusnya adalah pada kecerdasan buatan (AI). Arsitek utama PlayStation telah mengonfirmasi bahwa fitur peningkatan frame (frame generation) berbasis pembelajaran mesin ada dalam rencana pengembangan. Fitur ini bertujuan meningkatkan frame rate tanpa memerlukan peningkatan daya perangkat keras secara signifikan.

Dilansir Gizmochina, kabar terbaru ini datang dari Mark Cerny, yang berbicara tentang rencana Sony dalam sebuah wawancara baru-baru ini yang disorot oleh Digital Foundry. Menurutnya, Sony telah bekerja sama erat dengan AMD di bawah inisiatif bersama yang disebut Project Amethyst. Idenya adalah mengembangkan teknologi grafis dan pembelajaran mesin yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat keras PlayStation.

Sebagian besar upaya tersebut berpusat pada rangkaian FSR Redstone AMD yang akan datang. Ini mencakup tidak hanya peningkatan resolusi (upscaling), tetapi juga peningkatan frame dan sesuatu yang disebut ray reconstruction. Cerny menunjukkan bahwa PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) milik Sony sudah memiliki elemen inti yang sama dengan banyak teknologi serupa, setidaknya di sisi peningkatan resolusi. Jadi ini bukan jalur yang sepenuhnya terpisah, melainkan perluasan dari apa yang sudah ada.