Gandeng Konsultan Boston, Aether AI Bawa Teknologi Indonesia Tembus Pasar Amerika Serikat

JAKARTA - Perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Indonesia, Aether AI mengumumkan kemitraan strategis dengan Crawford Software, perusahaan perangkat lunak terkemuka yang berbasis di Boston, Amerika Serikat (AS). Dengan kemitraan ini, Aether AI membawa teknologi Indonesia ke AS.

Didirikan pada tahun 2001 dan berkantor pusat di area Boston, Crawford Software adalah konsultan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau Enterprise Resources Planning (ERP) yang melayani produsen, distributor, dan perusahaan kelas menengah di seluruh Amerika Utara. Perusahaan ini memberikan layanan ERP siklus penuh meliputi implementasi, peningkatan, kustomisasi, dan dukungan, didukung oleh metodologi proprietary yang telah disempurnakan selama lebih dari dua puluh tahun.

Melalui kolaborasi ini, Aether AI akan memanfaatkan jaringan distribusi dan pengalaman 25 tahun Crawford Software untuk menembus sektor manufaktur dan distribusi kelas menengah di AS. Langkah ini menandai tonggak sejarah penting bagi Aether AI dan industri teknologi nasional dalam membuktikan bahwa inovasi asal Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global yang kompetitif.

"Kami sangat antusias dengan kemitraan ini karena ini merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan potensi teknologi Indonesia di pasar Amerika Serikat," ujar Oliver Tedja, CEO Aether AI.

Melalui kemitraan ini, Aether AI memperoleh akses langsung ke pasar Amerika Serikat melalui jaringan distribusi, hubungan klien, dan keahlian regional Crawford Software yang telah mapan. Crawford menyediakan Aether AI dengan mitra lokal berpengalaman untuk menavigasi siklus pengadaan AS, vertikal industri, dan ekspektasi pembeli enterprise.

Secara paralel, Aether AI akan berperan sebagai mitra ekspansi Crawford Software di Asia, dengan fokus awal di Indonesia, Hong Kong, dan Tiongkok daratan. Tim lokal Aether AI akan menyediakan kapasitas implementasi langsung di lapangan, pengetahuan pasar regional, cakupan bahasa, dan dukungan klien di ketiga pasar tersebut.

(Rahman Asmardika)