Memori Makin Mahal, Sony Ikut Naikkan Harga Konsol PlayStation

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:04 WIB
JAKARTA – Sony telah mengumumkan kenaikan harga global untuk jajaran PlayStation 5 dan PlayStation Portal karena tekanan berkelanjutan dalam lingkungan ekonomi global. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mempertahankan bisnis gim-nya di tengah meningkatnya biaya dan kekurangan memori global yang masih berlangsung.

Kebijakan ini akan memengaruhi beberapa wilayah, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Meskipun Sony belum memperkenalkan perubahan perangkat keras apa pun bersamaan dengan revisi ini, perusahaan tersebut bergabung dengan pembuat konsol lain yang juga telah menyesuaikan harga sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar.

Dalam sebuah posting di PlayStation Blog, Sony menyatakan bahwa mereka telah meninjau situasi dengan cermat sebelum memutuskan untuk menaikkan harga. Perusahaan menambahkan bahwa langkah ini akan membantunya mempertahankan kualitas platform dan layanan gim, meskipun mereka memahami bahwa perubahan harga dapat memengaruhi basis pengguna.

 

