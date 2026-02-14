Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sony Indonesia Luncurkan Earbuds Noise Cancelling WF-1000XM6, Dua Produk Audio Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |18:18 WIB
Sony Indonesia Luncurkan Earbuds Noise Cancelling WF-1000XM6, Dua Produk Audio Baru
Sony meluncurkan tiga produk audio baru di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Sony Indonesia resmi meluncurkan tiga produk audio terbaru dan inovatif di Indonesia. Ketiga produk ini menghadirkan pengalaman audio autentik, sesuai dengan istilah “Kando” atau keterikatan emosional yang dikedepankan Sony.

Produk yang diluncurkan adalah true noise cancelling earbuds WF-1000XM6, yang merupakan flagship terbaru seri 1000X, varian warna Sand Pink untuk headphone over-ear WH-1000XM6, serta LinkBuds Clip open-ear buds yang revolusioner untuk mendengarkan musik sambil tetap aware dengan lingkungan sekitar.

WF-1000XM6: Noise Cancelling dan Suara Terdepan

Sony WF-1000XM6.

WF-1000XM6 melanjutkan warisan seri 1000X dengan peningkatan signifikan dibanding pendahulunya, WF-1000XM5. Noise cancelling-nya kini 25% lebih efektif, terutama pada frekuensi menengah-tinggi seperti suara kendaraan atau obrolan kafe, berkat HD Noise Cancelling Processor QN3e generasi baru, Integrated Processor V2 dengan Adaptive Noise Cancelling Optimiser, serta empat mikrofon per earbud (naik dari tiga).

Teknologi ini menganalisis kebisingan real-time dan menyesuaikan ear tip untuk isolasi optimal, ditambah Noise Isolation Earbud Tips dalam empat ukuran untuk kenyamanan sempurna.

Kualitas suara premium lahir dari kolaborasi dengan sound engineer Grammy seperti Randy Merrill (Ed Sheeran, Taylor Swift), Chris Gehringer (Rihanna, Lady Gaga), Mike Piacentini (Bob Dylan), dan Michael Romanowski (Alicia Keys, Star Wars soundtrack).

Driver 8,4mm baru dengan diafragma hybrid menghasilkan bass dalam, high-end jernih, dan resolusi 32-bit (naik dari 24-bit), didukung Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, 360 Reality Audio, head tracking, serta equalizer 10-band via app Sony | Sound Connect. Panggilan telepon terbaik Sony pakai sensor bone conduction, AI beamforming, dan AI noise reduction untuk isolasi suara pengguna di tengah keramaian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/16/3196602//ilustrasi-0iyl_large.jpg
Sony Umumkan Perusahaan Patungan dengan TCL, Serahkan Produksi TV Bravia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/16/3194503//huawei_freeclip_2-2Vh6_large.jpg
HUAWEI FreeClip 2 Hadir di Indonesia dengan Desain Airy C-Bridge Baru, Fitur Adaptive Listening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191689//playstation_portal-aJM7_large.jpg
Bocoran Isyaratkan PS6 Akan Jadi Konsol Hemat Daya, Bakal Ada Varian Portabel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/16/3189800//sony_resmi_memperkenalkan_kamera_mirrorless_a7_v_di_indonesia-I8B5_large.jpeg
Sony Perkenalkan Kamera Mirrorless A7 V di Indonesia, Andalkan AI dan Sensor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419//playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/16/3169541//sony_luncurkan_aplikasi_playstation_family-jJxh_large.jpg
Sony Luncurkan Aplikasi PlayStation Family, Mungkinkan Orang Tua Kontrol Aktivitas Gaming Anak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement