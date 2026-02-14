Sony Indonesia Luncurkan Earbuds Noise Cancelling WF-1000XM6, Dua Produk Audio Baru

Sony meluncurkan tiga produk audio baru di Indonesia.

JAKARTA - Sony Indonesia resmi meluncurkan tiga produk audio terbaru dan inovatif di Indonesia. Ketiga produk ini menghadirkan pengalaman audio autentik, sesuai dengan istilah “Kando” atau keterikatan emosional yang dikedepankan Sony.

Produk yang diluncurkan adalah true noise cancelling earbuds WF-1000XM6, yang merupakan flagship terbaru seri 1000X, varian warna Sand Pink untuk headphone over-ear WH-1000XM6, serta LinkBuds Clip open-ear buds yang revolusioner untuk mendengarkan musik sambil tetap aware dengan lingkungan sekitar.

WF-1000XM6: Noise Cancelling dan Suara Terdepan

WF-1000XM6 melanjutkan warisan seri 1000X dengan peningkatan signifikan dibanding pendahulunya, WF-1000XM5. Noise cancelling-nya kini 25% lebih efektif, terutama pada frekuensi menengah-tinggi seperti suara kendaraan atau obrolan kafe, berkat HD Noise Cancelling Processor QN3e generasi baru, Integrated Processor V2 dengan Adaptive Noise Cancelling Optimiser, serta empat mikrofon per earbud (naik dari tiga).

Teknologi ini menganalisis kebisingan real-time dan menyesuaikan ear tip untuk isolasi optimal, ditambah Noise Isolation Earbud Tips dalam empat ukuran untuk kenyamanan sempurna.

Kualitas suara premium lahir dari kolaborasi dengan sound engineer Grammy seperti Randy Merrill (Ed Sheeran, Taylor Swift), Chris Gehringer (Rihanna, Lady Gaga), Mike Piacentini (Bob Dylan), dan Michael Romanowski (Alicia Keys, Star Wars soundtrack).

Driver 8,4mm baru dengan diafragma hybrid menghasilkan bass dalam, high-end jernih, dan resolusi 32-bit (naik dari 24-bit), didukung Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, 360 Reality Audio, head tracking, serta equalizer 10-band via app Sony | Sound Connect. Panggilan telepon terbaik Sony pakai sensor bone conduction, AI beamforming, dan AI noise reduction untuk isolasi suara pengguna di tengah keramaian.