Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Ungkap Perkiraan Tanggal Pra-Pemesanan dan Rilis Trailer Ketiga GTA 6

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |17:42 WIB
Bocoran Ungkap Perkiraan Tanggal Pra-Pemesanan dan Rilis Trailer Ketiga GTA 6
GTA 6.
A
A
A

JAKARTA – Bocoran baru terkait Grand Theft Auto 6 (GTA 6) tampaknya mengungkap informasi mengenai tanggal dimulainya pra-pemesanan (pre-order) untuk game yang ditunggu-tunggu tersebut. Rumor tanggal pre-order ini kemungkinan juga mengungkap perkiraan dirilisnya trailer ketiga dari gim besutan Rockstar Games tersebut.

Dilansir Gadgets 360, bocoran tersebut dilaporkan berasal dari Best Buy, dengan beberapa pengguna melaporkan menerima email dari pengecer tersebut yang membagikan informasi tentang kampanye pemesanan awal GTA 6. Berdasarkan tangkapan layar email yang dibagikan oleh pengguna secara daring (online), pemesanan awal untuk Grand Theft Auto 6 di PS5 dan Xbox Series S/X akan dimulai pada 18 Mei.

Kampanye email tersebut dilaporkan dikirim oleh tim afiliasi Best Buy, yang menawarkan diskon 5 persen kepada pengguna untuk pemesanan awal edisi fisik GTA 6. Email tersebut menyatakan bahwa penawaran akan berlaku dari 18 Mei hingga 21 Mei—yang mengindikasikan bahwa GTA 6 akan mendapatkan trailer baru, bersamaan dengan pemesanan awal dan pengungkapan harga pada 18 Mei. Namun, email kampanye pemesanan awal tersebut tidak mencantumkan harga dari GTA 6.

Beberapa pengguna melaporkan menerima email yang sama dari Best Buy. Beberapa saluran media sosial yang meliput berita Rockstar dan GTA juga mengklaim telah memverifikasi email tersebut.

Perusahaan induk Rockstar, Take-Two Interactive, juga akan mengadakan konferensi pendapatan kuartal keempat tahun 2026 pada tanggal 21 Mei, yang menunjukkan bahwa pembaruan resmi tentang GTA 6 mungkin akan datang sebelum tanggal tersebut. Take-Two juga sebelumnya mengatakan bahwa Rockstar akan memulai promosi pemasaran peluncuran GTA 6 pada musim panas ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/16/3217986//grand_theft_auto_6_akan_diluncurkan_di_ps5_dan_xbox_series_s_dan_x-SFDI_large.jpg
GTA 6 Rilis November, Sony Kirim Email Minta Pengguna PS4 Upgrade ke PS5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/16/3217587//grand_theft_auto_6_akan_diluncurkan_di_ps5_dan_xbox_series_s_dan_x-CeAO_large.jpg
Game Termahal Sepanjang Sejarah, Biaya Pembuatan GTA 6 Diperkirakan Tembus Rp16,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/16/3212592//rockstar_games-F468_large.jpg
Data Pengembang GTA 6 Rockstar Games Dibobol, Peretas Minta Tebusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/16/3211286//gta_5-S9hP_large.jpg
Daftar Lengkap Cheat GTA 5 2026 untuk PS4, Kode Paling Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202614//gta_vi-caz0_large.jpeg
Harga GTA 6 Diduga Bocor di Toko Online, Siapkan Dompet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/16/3200053//ilustrasi-d9PO_large.jpg
CEO Take-Two Konfirmasi Tak Ada Penundaan, GTA 6 Akan Diluncurkan November 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement