Bocoran Ungkap Perkiraan Tanggal Pra-Pemesanan dan Rilis Trailer Ketiga GTA 6

JAKARTA – Bocoran baru terkait Grand Theft Auto 6 (GTA 6) tampaknya mengungkap informasi mengenai tanggal dimulainya pra-pemesanan (pre-order) untuk game yang ditunggu-tunggu tersebut. Rumor tanggal pre-order ini kemungkinan juga mengungkap perkiraan dirilisnya trailer ketiga dari gim besutan Rockstar Games tersebut.

Dilansir Gadgets 360, bocoran tersebut dilaporkan berasal dari Best Buy, dengan beberapa pengguna melaporkan menerima email dari pengecer tersebut yang membagikan informasi tentang kampanye pemesanan awal GTA 6. Berdasarkan tangkapan layar email yang dibagikan oleh pengguna secara daring (online), pemesanan awal untuk Grand Theft Auto 6 di PS5 dan Xbox Series S/X akan dimulai pada 18 Mei.

Kampanye email tersebut dilaporkan dikirim oleh tim afiliasi Best Buy, yang menawarkan diskon 5 persen kepada pengguna untuk pemesanan awal edisi fisik GTA 6. Email tersebut menyatakan bahwa penawaran akan berlaku dari 18 Mei hingga 21 Mei—yang mengindikasikan bahwa GTA 6 akan mendapatkan trailer baru, bersamaan dengan pemesanan awal dan pengungkapan harga pada 18 Mei. Namun, email kampanye pemesanan awal tersebut tidak mencantumkan harga dari GTA 6.

Beberapa pengguna melaporkan menerima email yang sama dari Best Buy. Beberapa saluran media sosial yang meliput berita Rockstar dan GTA juga mengklaim telah memverifikasi email tersebut.

Perusahaan induk Rockstar, Take-Two Interactive, juga akan mengadakan konferensi pendapatan kuartal keempat tahun 2026 pada tanggal 21 Mei, yang menunjukkan bahwa pembaruan resmi tentang GTA 6 mungkin akan datang sebelum tanggal tersebut. Take-Two juga sebelumnya mengatakan bahwa Rockstar akan memulai promosi pemasaran peluncuran GTA 6 pada musim panas ini.