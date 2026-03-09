Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download dan Cara Pakai Cheat Engine Android

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |13:59 WIB
Link Download dan Cara Pakai Cheat Engine Android
Game Guardian.
A
A
A

JAKARTA – Cheat engine adalah aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan berbagai keuntungan di dalam game, seperti unlimited koin, nyawa, atau mempercepat game. Di antara cheat engine yang ada di Android, Game Guardian menjadi salah satu yang paling populer dan mudah untuk digunakan, tanpa perlu root, hanya butuh beberapa menit untuk menginstal dan menjalankannya.

Berikut link download dan cara menggunakan Game Guardian (GG):

Link Download

  • Game Guardian: gameguardian.net/download

Selain itu perlu juga mendownload aplikasi Parallel Space di Play Store untuk menjalankan cheat engine ini tanpa melakukan root pada smartphone.

  • Parallel Space: https://play.google.com/store/search?q=Parallel%20Space&c=apps

Cara Memakai Game Guardian

Langkah 1: Setup

  • Install Parallel Space (Play Store)
  • Buka > Tambah game + Game Guardian
  • Main game dari Parallel Space
     

