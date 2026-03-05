JAKARTA - Yandex menjadi salah satu pilihan yang dilirik pengguna internet di Indonesia untuk menjelajah dunia maya. Pasalnya, browser buatan Rusia ini memiliki fitur yang cocok untuk streaming dan menonton video dengan stabil.
Meski tidak memiliki fitur bulit-in untuk mendownload video, pengguna tetap bisa melakukannya melalui situs atau aplikasi pihak ketiga. Berikut cara-cara untuk mendownload video di Yandex, yang bisa Anda gunakan.
Cara Download Video di Yandex
Cara 1: Situs YMP4
Video di Yandex juga dapat di download melalui situs YMP4 dengan langkah berikut:
Copy link video Yandex (klik kanan > Salin tautan video)
Buka ymp4.download/en52/yandex-to-mp4-downloader/
Paste link > Go > Tunggu preview
Pilih HD 720p atau Full HD > Download
Video tersimpan Galeri/Downloads
Cara 2: Ekstensi Browser (Chrome/Firefox)
Untuk PC user berat, install sekali pakai selamanya:
Chrome Web Store > Cari "Video DownloadHelper" atau "SaveFrom.net Helper"