Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya

JAKARTA - Yandex menjadi salah satu pilihan yang dilirik pengguna internet di Indonesia untuk menjelajah dunia maya. Pasalnya, browser buatan Rusia ini memiliki fitur yang cocok untuk streaming dan menonton video dengan stabil.

Meski tidak memiliki fitur bulit-in untuk mendownload video, pengguna tetap bisa melakukannya melalui situs atau aplikasi pihak ketiga. Berikut cara-cara untuk mendownload video di Yandex, yang bisa Anda gunakan.

Cara Download Video di Yandex

Cara 1: Situs YMP4

Video di Yandex juga dapat di download melalui situs YMP4 dengan langkah berikut:

Copy link video Yandex (klik kanan > Salin tautan video)

Buka ymp4.download/en52/yandex-to-mp4-downloader/

Paste link > Go > Tunggu preview

Pilih HD 720p atau Full HD > Download

Video tersimpan Galeri/Downloads

Cara 2: Ekstensi Browser (Chrome/Firefox)