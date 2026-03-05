Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |17:05 WIB
Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Yandex menjadi salah satu pilihan yang dilirik pengguna internet di Indonesia untuk menjelajah dunia maya. Pasalnya, browser buatan Rusia ini memiliki fitur yang cocok untuk streaming dan menonton video dengan stabil. 

Meski tidak memiliki fitur bulit-in untuk mendownload video, pengguna tetap bisa melakukannya melalui situs atau aplikasi pihak ketiga. Berikut cara-cara untuk mendownload video di Yandex, yang bisa Anda gunakan. 

Cara Download Video di Yandex

Cara 1: Situs YMP4 

  • Video di Yandex juga dapat di download melalui situs YMP4 dengan langkah berikut: 
  • Copy link video Yandex (klik kanan > Salin tautan video)
  • Buka ymp4.download/en52/yandex-to-mp4-downloader/
  • Paste link > Go > Tunggu preview
  • Pilih HD 720p atau Full HD > Download
  • Video tersimpan Galeri/Downloads

Cara 2: Ekstensi Browser (Chrome/Firefox)

  • Untuk PC user berat, install sekali pakai selamanya:
  • Chrome Web Store > Cari "Video DownloadHelper" atau "SaveFrom.net Helper"
  • Add to Chrome > Pin ke toolbar
  • Buka video Yandex > Klik ekstensi > Pilih format
  • Download langsung
 

