3 Link Download APK Proxy Free untuk Nonton Video Viral di Yandex Browser Jepang Terbaru 2026

JAKARTA - Yandex Browser semakin populer untuk mengakses video viral tanpa sensor, termasuk konten dari Negeri Matahari Terbit, Jepang. Ini memunculkan istilah Yandex Browser Jepang, yang menjadi istilah untuk browser Yandex yang dapat digunakan dengan pengaturan region Jepang atau mengakses konten berbahasa Jepang.

Meski memberi kemudahan untuk mengakses video viral, Yandex browser kerap membutuhkan proxy free agar situs tak terblokir dan lancar streaming HD. Berikut 3 link APK proxy terpercaya yang aman tanpa malware untuk Android, yang dirangkum Okezone.

1. Turbo VPN

Aplikasi proxy gratis ini dapat membuka blokir situ dengan cepat, tanpa batas data, serta menyembunyikan IP untuk privasi saat menggunakan Yandex Browser Jepang, sehingga cocok untuk streaming video viral HD tanpa lag.

Link Download: play.google.com/store/apps/details?id=free.vpn.unblock.proxy.turbovpn

2. Proxynel

Proxynel adalah Proxy sederhana yang dapat menghapus riwayat, cookie, cache otomatis; sehingga melindungi dari phishing saat cari konten Jepang di Yandex. Aplikasi ini efektif untuk bypass konten seperti video trending yang diblokir di Indonesia.