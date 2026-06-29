GTA 6 Dikabarkan hanya Rilis Digital, Tak Ada Versi Disc Fisik

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) 6 yang sangat ditunggu-tunggu perilisannya dilaporkan tidak akan mendapatkan versi fisik dalam bentuk cakram (disc) dalam waktu dekat. Sebuah laporan menyebutkan bahwa pihak pengembang, Rockstar Games, tidak memiliki rencana untuk merilis GTA 6 dalam bentuk disc, baik pada saat peluncuran maupun hingga berbulan-bulan setelahnya.

Dilansir Gadgets 360, GTA 6 dikonfirmasi hanya akan dirilis dalam bentuk digital sejak pekan lalu ketika sesi pra-pemesanan (pre-order) untuk gim ini mulai tersedia di toko digital PlayStation dan Xbox. Meskipun tetap menyediakan versi "fisik" di toko retail, kemasan tersebut tidak akan dilengkapi dengan cakram padat, melainkan hanya berisi kode unduhan (download code) di dalam kotak.

Berdasarkan laporan terbaru dari The Hollywood Reporter, Rockstar Games memang benar-benar tidak berencana untuk merilis versi cakram komersial untuk GTA 6. Langkah ini mempertegas bahwa era rilis fisik tanpa media digital mulai ditinggalkan oleh pengembang besar.

Laporan ini sekaligus meluruskan tanggapan resmi dari sistem Dukungan (Support) Rockstar sebelumnya yang sempat memicu salah paham di kalangan penggemar. Kala itu, tangkapan layar dari surel dukungan pelanggan menyatakan bahwa pengguna akan dapat "memperoleh salinan fisik selama beberapa bulan mendatang," yang sempat diartikan sebagai kehadiran versi disc setelah peluncuran resmi.

Namun, mengutip sumber yang mengetahui rencana internal Rockstar, The Hollywood Reporter menjelaskan bahwa frasa "salinan fisik" tersebut sebenarnya merujuk pada versi kotak berisi kode unduhan yang rilis saat peluncuran. Sementara frasa "selama beberapa bulan berikutnya" merujuk pada lini masa masa tunggu menjelang peluncuran gim, bukan setelah gim tersebut dirilis ke pasar.

Meski peluang rilis versi disc dalam waktu dekat telah ditepis, Rockstar diduga baru akan mempertimbangkan opsi cakram padat tersebut di masa depan jika bersamaan dengan peluncuran GTA 6 di PC atau konsol generasi berikutnya. Hingga saat ini, versi PC sendiri belum memiliki tanggal rilis resmi.

Saat ini, Grand Theft Auto 6 sudah bisa dipesan secara pre-order melalui platform digital maupun toko ritel tertentu untuk versi kode dalam kotak. Edisi Standar dibanderol dengan harga USD 79,99 (sekitar Rp1,3 jutaan), sedangkan edisi Ultimate dihargai USD 99,99 (sekitar Rp1,6 jutaan).

(Rahman Asmardika)