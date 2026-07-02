Sony Akan Hentikan Rilis Game Format Fisik pada 2028

JAKARTA – Sony mengumumkan rencana untuk mengakhiri perilisan game dalam bentuk fisik secara permanen. Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mulai Januari 2028, produksi cakram fisik (disc) untuk game baru akan dihentikan untuk semua game yang dirilis di platform PlayStation.

Setiap game yang diluncurkan di konsol PlayStation setelah Januari 2028 hanya akan tersedia secara digital melalui PlayStation Store, atau sebagai kode PlayStation Store melalui pengecer (retailer) lain. Aturan ini hanya berlaku untuk game baru, bukan untuk game yang sudah dirilis atau yang akan dirilis sebelum Januari 2028.

Dilansir GSM Arena, Sony menyebutkan preferensi konsumen dan pergeseran industri hiburan yang lebih luas sebagai alasan di balik keputusan ini. Sony mengklaim sebagian besar komunitasnya lebih suka membeli game secara digital.

Media fisik telah menjadi daya tarik bagi konsol game sejak awal platform tersebut diciptakan. Kemampuan untuk membeli game dan langsung memasukkannya ke konsol untuk dimainkan selalu menjadi faktor pendorong yang membuat konsol begitu menarik.

Namun, hal ini tidak dapat dimungkiri juga menjadi duri dalam daging bagi penerbit game dan pemilik platform seperti Sony. Sebab, berbeda dengan kode digital, media fisik dapat dibagikan, ditransfer, atau dijual kembali. Tidak jarang orang berbagi game di antara teman, menjualnya setelah tamat untuk mendapatkan kembali sebagian uang, atau membeli salinan bekas (second) dari orang lain. Pengecer luring (offline) juga dapat memilih untuk memberikan diskon game sesuai keinginan mereka demi meningkatkan penjualan. Hal ini membuat harga game tetap kompetitif di pasar, dan membuat penerbit serta pemilik platform tidak mendapatkan keuntungan lagi setelah pembelian awal—sesuatu yang jelas mereka benci.

Selain sekadar bisa dibagikan, media fisik juga memungkinkan Anda untuk benar-benar memiliki produk yang Anda beli. Memilikinya secara nyata dengan bisa memegangnya di tangan, dan mengaksesnya selamanya tanpa khawatir game tersebut akan hilang dari toko daring (online). Media fisik juga memungkinkan permainan dimainkan selamanya. Jadi, meskipun penerbit game, pemilik platform, atau platform itu sendiri menghilang di masa mendatang, selama Anda memiliki konsol yang berfungsi dan versi fisik game tersebut, Anda selalu dapat memainkannya.