Perbandingan GTA 6 Ultimate Edition vs Standard Edition: Pilih yang Mana?

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) 6 diluncurkan dalam dua edisi, yaitu Ultimate Edition dan Standard Edition. Sebelum memutuskan untuk membeli, calon pemain sebaiknya memahami perbedaan antara kedua edisi tersebut.

Kedua edisi GTA 6 berbeda dari segi harga, konten tambahan, bonus yang diperoleh, hingga format pembelian. Gim besutan Rockstar ini dijadwalkan rilis pada 19 November 2026 untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.

Lantas, apa saja perbedaan GTA 6 Standard Edition dan Ultimate Edition? Berikut adalah ulasan ringkasnya:

1. Harga Jadi Pembeda Utama

Dari sisi harga, GTA 6 Standard Edition dan Ultimate Edition memiliki selisih yang cukup jelas. Di pasar global, Standard Edition dibanderol seharga 79,99 dolar AS, sedangkan Ultimate Edition dijual seharga 99,99 dolar AS.

Sementara di Indonesia, harga di PlayStation Store dimulai dari Rp1.190.000 untuk Standard Edition dan Rp1.490.000 untuk Ultimate Edition. Selisih harga sebesar Rp300.000 ini tergolong relatif terjangkau, tetapi tetap perlu dipertimbangkan sesuai anggaran pemain.

Standard Edition sudah mencakup gim utama GTA 6 secara penuh. Adapun Ultimate Edition menambahkan konten eksklusif berupa kendaraan, senjata, dan pakaian premium. Konten tersebut sebenarnya tetap bisa diperoleh pemilik Standard Edition melalui opsi upgrade yang dibeli terpisah. Bagi pemain yang fokus menikmati alur cerita utama, Standard Edition sudah lebih dari cukup.

2. Versi Fisik Tak Lagi Berisi Disc

Rockstar mengonfirmasi bahwa versi fisik GTA 6 menggunakan kode unduhan yang disertakan di dalam boks, bukan kepingan disc. Dengan demikian, pembeli di toko ritel tetap memperoleh kemasan fisik, tetapi proses instalasi gim sepenuhnya bergantung pada unduhan digital.

Hal ini menjadi catatan penting bagi para kolektor. Ultimate Edition tidak serta-merta memberikan kepemilikan fisik yang lebih kuat karena nilai tambahnya tetap berbasis digital. Bagi pemain yang hanya menginginkan boks gim sebagai koleksi atau pajangan, Standard Edition versi fisik sudah memenuhi kebutuhan tersebut.