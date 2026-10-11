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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan saat Memilih Sepeda Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |20:37 WIB
3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan saat Memilih Sepeda Listrik
3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan saat Memilih Sepeda Listrik (Dok)
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JAKARTA - Sepeda listrik kini bisa menjadi salah satu alternatif transportasi untuk menunjang mobilitas sehari-hari.  

Di tengah tren elektrifikasi, model sepeda listrik juga semakin digemari masyarakat. Kini ada banyak model dengan beragam harga yang dipasarkan. 

Namun, ketika hendak membeli sepeda listrik, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Berikut 3 tips untuk memilih sepeda listrik, sebagaimana dibagikan Yadea, Minggu (11/10/2026): 

1. Fitur dan Teknologi 

Sepeda listrik kekinian juga dibekali sederet teknologi. Hal ini semakin memudahkan para penggunanya. 

Kini, sepeda listrik juga dibekali fitur seperti yang terdapat pada motor hingga mobil listrik, seperti Bluetooth App, Smart Unlock, Traction Control System (TCS), Hill Descent Control (HDC), dan Cruise Control, sepert yang terdapat pada Yadea Ova Mini.

Smart Unlock dan Bluetooth App memberikan kemudahan dalam penggunaan, sementara TCS dan HDC menjadi fitur pendukung ketika menghadapi kondisi jalan tertentu. Cruise Control juga dapat membantu memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman pada kondisi yang sesuai.

2. Performa

Setiap orang memiliki kebutuhan perjalanan yang berbeda. Karena itu, jangan hanya melihat desain, tetapi perhatikan juga karakter motor, kecepatan, jarak tempuh, dan ukuran kendaraan.

Bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan jarak dekat, sepeda listrik berukuran ringkas dapat menjadi pilihan. Dimensi yang sesuai juga berpotensi memudahkan pengendara bermanuver di jalan yang relatif sempit.\

 

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