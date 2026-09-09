Lenovo Tab Plus Gen 2 Meluncur dengan Speaker JBL 9-unit Pro, Cek Harganya

JAKARTA — Lenovo resmi meluncurkan Lenovo Tab Plus Gen 2 di Indonesia, tablet yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan yang imersif. Lenovo Tab Plus Gen 2 dilengkapi dengan JBL 9-unit Pro Speaker System dan layar 12,1 inci 2,5K untuk menikmati film, musik, maupun konten audiovisual.

Fitur yang mungkin paling menonjol dari tablet ini adalah JBL 9-unit Pro Speaker System yang terletak di bagian belakang. Speaker ini menghadirkan sistem audio sinematik yang ditingkatkan dengan optimasi Dolby Atmos, menghasilkan suara hingga 2,5 kali lebih lantang dengan audio system power output yang 1,8 kali lebih besar dari generasi sebelumnya.

Mode Bluetooth Speaker bawaan juga memungkinkan tablet ini berfungsi sebagai speaker independen, memungkinkan pengguna memutar dan mengontrol musik atau podcast langsung dari smartphone. Lenovo Tab Plus Gen 2 dibekali pemrosesan Dolby Audio dengan opsi mode Dynamic, Movie, dan Music, sehingga karakter suara dapat disesuaikan dengan jenis konten yang dinikmati.

Pada display, Lenovo Tab Plus Gen 2 hadir dengan layar LCD 2,5K berukuran 12,1 inci, dibekali refresh rate 120Hz. Tak hanya nyaman untuk menikmati konten visual, display Lenovo Tab Plus Gen 2 juga mulus untuk digunakan bermain game.

Dukungan teknologi Dolby Vision dan HDR10 menghasilkan warna yang kaya serta kontras yang tajam. Dengan tingkat kecerahan hingga 800 nits dalam High Brightness Mode, tampilan layar tetap terlihat jelas, detail, dan nyaman dibaca meski digunakan di luar ruangan di bawah paparan sinar matahari terik.

Desain Lenovo Tab Plus Gen 2 bisa dibilang unik dengan built-in 360-degree rotating kickstand yang mendukung berbagai posisi, terutama untuk menikmati konten visual. Kickstand ini mendukung empat mode penggunaan, yaitu Lean Mode, Theater Mode, Stand Mode, dan Hanging Mode.

Selain itu, standby mode bawaan memungkinkan Tab Plus Gen 2 berfungsi sebagai bingkai foto digital.