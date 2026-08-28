Lenovo Idea Tab Plus Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp6 Jutaan

JAKARTA - Lenovo resmi meluncurkan Lenovo Idea Tab Plus, tablet yang dirancang untuk mendukung pengalaman kerja dan belajar dengan fitur kecerdasan buatan (AI). Tablet ini didukung Lenovo Tab Pen dan keyboard yang menunjang pengalaman pengguna.

Fitur Berbasis AI dan Ekosistem Android

Ditenagai sistem operasi Android, Lenovo Idea Tab Plus mendukung penuh ekosistem aplikasi Google untuk produktivitas dan kolaborasi, seperti Google Drive, Gmail, Google Meet, hingga Google Docs. Integrasi ini memudahkan pengguna dalam mengolah dokumen maupun mengikuti meeting online di mana saja.

Tablet ini juga telah dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan (AI) canggih, seperti:

Lenovo AI Notes: Membantu merapikan tulisan tangan dan merangkum catatan secara otomatis.

Google Gemini: Hadir sebagai asisten AI interaktif untuk membantu mencari ide, menyusun tulisan, hingga proses pembelajaran.

Circle to Search with Google: Mempermudah pencarian informasi atau penerjemahan konten secara instan langsung dari layar.

Layar Luas, Desain Ringkas, dan Performa Andal

Lenovo Idea Tab Plus mengusung layar berukuran 12,1 inci dengan resolusi 2.5K (2560 x 1600 piksel). Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 90Hz, tingkat kecerahan mencapai 800 nits, serta cakupan warna hingga 96% DCI-P3. Spesifikasi ini memberikan visual yang tajam dan ruang yang lega bagi pembaca PDF, pekerja hybrid, maupun penikmat konten multimedia.

Meskipun memiliki layar besar, bodi tablet ini tetap mengutamakan mobilitas. Dengan ketebalan hanya 6,29 mm dan bobot sekitar 530 gram, Lenovo Idea Tab Plus sangat praktis untuk dibawa bepergian, bekerja dari kafe, maupun berpindah ruang kuliah.

Di sektor dapur pacu, tablet ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 6400 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB. Kapasitas penyimpanan tersebut masih dapat diperluas menggunakan kartu microSD hingga 2TB.

Guna menunjang aktivitas seharian tanpa kendala, perangkat ini dibekali baterai berkapasitas besar 10.200 mAh yang telah mendukung teknologi pengisian cepat 45W charging. Dengan dukungan aksesori lengkap dan spesifikasi mumpuni, Lenovo Idea Tab Plus menawarkan solusi produktivitas yang siap digunakan sejak pertama kali dimiliki.