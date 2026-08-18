Lenovo IdeaPad Slim 3i Meluncur dengan Prosesor Terintegrasi NPU, Harga Mulai Rp11 Jutaan

JAKARTA – Lenovo meluncurkan IdeaPad Slim 3i 14IWC11 di Indonesia sebagai laptop yang dirancang untuk pelajar, pekerja kantoran, dan pengguna yang baru pertama kali membeli laptop. IdeaPad Slim 3i 14IWC11 menjadi laptop pertama di Indonesia yang ditenagai prosesor Intel Core Series 3, seri prosesor Intel Core terbaru yang dilengkapi Neural Processing Unit (NPU) untuk mendukung komputasi AI.

Dengan pemrosesan AI yang terisolasi di NPU, IdeaPad Slim 3i sanggup menjalankan berbagai tugas secara simultan dengan efisiensi daya tinggi. Penghematan daya dari arsitektur Intel Core Series 3 ini makin optimal berkat dukungan baterai berkapasitas besar 50Whr, yang memungkinkan waktu pakai lebih panjang untuk menemani aktivitas harian pengguna.

Saat harus mengisi daya secara cepat, teknologi Rapid Charge Boost siap membantu. Cukup melakukan pengisian daya selama 15 menit, pengguna sudah memperoleh tambahan waktu pakai hingga 2 jam untuk mendukung mobilitas tinggi tanpa hambatan.

Lenovo IdeaPad Slim 3i hadir dengan pilihan kapasitas penyimpanan SSD yang lega hingga 256GB/512GB. Salah satu nilai unggul utama perangkat ini terletak pada fleksibilitas perangkat kerasnya.

Berbeda dengan tren laptop entry-level di kelasnya yang menggunakan memori soldered tanpa opsi ekspansi, Lenovo membekali IdeaPad Slim 3i dengan slot memori/RAM dedicated (Extension & Repairable). Pengguna dapat dengan mudah menambah atau meng-upgrade RAM perangkat ini hingga 32GB DDR5 sesuai dengan kebutuhan produktivitas yang terus meningkat di masa depan.