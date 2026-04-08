Lenovo Yoga Tab Segera Meluncur di Indonesia, Tablet AI Ringan dengan Snapdragon 8 Gen 3

JAKARTA – Lenovo akan meluncurkan Lenovo Yoga Tab, tablet seri Yoga pertamanya di Indonesia, sebagai perangkat yang dirancang bagi pengguna yang membutuhkan solusi portabel dan serbaguna. Lenovo Yoga Tab akan memperluas portofolio Lenovo Yoga yang didukung teknologi AI cerdas serta ekosistem perangkat yang terintegrasi.

Lenovo Yoga Tab hadir dengan desain ultra-slim dan ringan, hanya 458 gram, ditenagai baterai silikon-karbon yang tahan lama. Layar 11,1 inci 3.2K PureSight Pro menampilkan visual tajam dan halus, sementara fitur Lenovo AI SuperRes memastikan produktivitas dan kualitas tampilan optimal.

Performa tablet ini didukung Snapdragon 8 Gen 3 serta optimasi AI, untuk menangani berbagai tugas kreatif. Lenovo Tab Pen Pro dengan dukungan fitur AI dan magnetic 2-in-1 Keyboard Pack memberi kemudahan untuk mengerjakan berbagai tugas mulai dari menggambar, menulis, hingga menyempurnakan dokumen secara real-time.

Lenovo Yoga Tab akan meluncur secara resmi pada 16 April 2026.

