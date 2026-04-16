Tablet AI Lenovo Yoga Tab Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – Lenovo resmi memperkenalkan Lenovo Yoga Tab, tablet pertama dari lini Yoga yang dirancang sebagai studio profesional portabel dengan solusi AI pendukung kreativitas dan produktivitas.

Desain dan Spesifikasi

Tablet ini hadir dengan desain unibody metal yang ramping dan ringan dengan ketebalan hanya 6,2 mm dan bobot 458 gram. Dukungan baterai silicon-carbon berdaya tahan lama serta perlindungan Corning Gorilla Glass 7i yang tahan gores dan benturan menjadikan Yoga Tab tablet dengan portabilitas tinggi yang mudah dibawa-bawa dan digunakan di mana saja.

Layar 11,1 inci 3.2K PureSight Pro beresolusi 340ppi, refresh rate 144Hz, dan kecerahan puncak 800 nits menampilkan visual yang smooth dan jernih bahkan di bawah sinar matahari langsung.

Lenovo Yoga Tab menjalankan Android 15 ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 dengan NPU yang meningkatkan kemampuan AI, mendukung multitasking berat dan aplikasi kreatif. Prosesor kelas flagship ini didukung RAM/storage LPDDR5x dan Wi-Fi 7.

Lenovo Yoga Tab dilengkapi ekosistem fitur cerdas berbasis AI berikut:

Lenovo Smart AI Input: Integrasi Google Gemini untuk generate teks, refine ide, atau terjemahan instan di semua aplikasi. Fitur ini dapat diaktifkan dengan menekan "&&" atau Smart Key pada keyboard.

Lenovo AI Live Transcript: Speech-to-text Microsoft yang mengubah percakapan real-time menjadi catatan dan ringkasan otomatis. Fitur ini mendukung berbagai bahasa, termasuk Inggris, Korea, dan Arab.

Lenovo Smart Capture: Lingkari objek di gambar dengan Tab Pen Pro; AI memisahkan objek secara presisi dari latar.

Sketch-to-Image: Ubah coretan di Lenovo Notepad menjadi seni digital seperti watercolor, kartun 3D, atau sketsa pro.

Aksesori dan Ekosistem Terintegrasi

Lenovo Yoga Tab menghadirkan kombinasi perangkat keras dan kolaborasi perangkat lunak yang terintegrasi dalam satu paket penjualannya.

Lenovo Tab Pen Pro hadir dengan 8192 level pressure, haptic feedback, dan latensi rendah via TurboTouch. Pen ini juga memiliki fitur cerdas seperti double-tap untuk mengganti alat serta fungsi press-and-glide untuk copy-paste instan yang membuat proses desain menjadi lebih taktis.