Lenovo Resmi Rilis Idea Tab Pro Gen 2 di Indonesia, Tablet Rasa Laptop Bertenaga AI

JAKARTA – Lenovo resmi meluncurkan rangkaian tablet pintar terbaru mereka, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, di pasar Indonesia pada Selasa (7/7/2026). Tablet ini dirancang khusus untuk pelajar, mahasiswa, hingga profesional muda, tablet berbasis Android ini menawarkan pengalaman produktivitas setara laptop berkat integrasi penuh WPS Office PC-Level dan ekosistem aksesori yang menunjang.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 varian Pro ini mengusung layar PureSight Pro 3.5K berukuran 13 inci dengan refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan hingga 800 nits. Lenovo juga menyediakan opsi Matte Edition Display yang memberikan sensasi membaca dan menulis bebas pantulan cahaya layaknya di atas kertas asli.

Dapur pacunya ditenagai oleh prosesor generasi terbaru Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, yang memiliki CPU 60% lebih cepat dan GPU 130% lebih kuat dari generasi pendahulunya. Performa ini disokong oleh RAM hingga 12GB LPDDR5x dan penyimpanan internal hingga 512GB UFS 4.0.

Untuk menunjang produktivitas dan kerja cerdas, Lenovo menyematkan rangkaian fitur kecerdasan buatan (AI) terintegrasi:

Smart AI Input: Mengakses asisten AI langsung di dokumen dengan mengetik pintasan “&&” untuk merangkum atau menulis ulang ide.

AI Explain: Memberikan penjelasan instan terhadap materi bacaan pada fitur Lenovo Smarter Reader.

Smart Capture & AI Notes: Mengubah gambar fisik menjadi catatan digital yang rapi dan ringkas.

Live Transcript & Real-Time Translation: Menyediakan transkripsi suara dan terjemahan langsung secara real-time saat rapat atau kelas. Tablet ini mengemas baterai raksasa 10.200mAh dengan 45W Quick Charge yang mampu menemani aktivitas streaming video hingga 12,5 jam.

Sisi hiburan pun kian imersif berkat konfigurasi Quad JBL Speakers dan teknologi Dolby Atmos. Tablet ini hadir dengan varian warna Luna Grey, Cloud Grey, dan Jelly Mint.

Lenovo Idea Tab 11 Inci

Lenovo juga meluncurkan tablet yang lebih ringkas untuk pengguna mainstream dengan Lenovo Idea Tab 11 Inci.

Varian ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300, RAM hingga 8GB, dan penyimpanan 256GB yang bisa diperluas melalui slot Micro SD hingga 2TB. Hadir dengan pilihan warna Luna Grey dan Polar Blue, paket penjualan varian 11 inci ini sudah langsung dilengkapi dengan Lenovo Folio Keyboard dan Lenovo Tab Pen.