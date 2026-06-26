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Tablet Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |21:49 WIB
Tablet Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.
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JAKARTA – Lenovo menambah lini tabletnya di Indonesia dengan meluncurkan Lenovo Idea Tab Pro Gen 2. Tablet ini dirancang untuk mendukung produktivitas dan hiburan dalam satu perangkat yang ringkas serta bertenaga.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 menggunakan layar 13 inci PureSight Pro 3.5K yang menghadirkan visual imersif dan resolusi tinggi. Layar ini memiliki refresh rate 144Hz untuk menampilkan gambar yang lebih hidup, smooth, dan nyaman di mata. Teknologi low blue light dan flicker-free turut memastikan kenyamanan penggunaan dalam waktu yang lebih lama.

Pada dapur pacu, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 yang menjalankan sistem operasi Android 16. Kombinasi ini menghadirkan pengalaman multitasking yang lancar untuk belajar, bekerja, maupun menikmati hiburan.

Lenovo Idea Tab hadir dengan WPS Office PC Level yang memberikan pengalaman produktivitas setara dengan PC, serta dilengkapi sejumlah fitur berbasis AI, termasuk Smarter Reader, AI Notes, Live Transcript, dan Smart AI Input.

Untuk audio, tablet ini didukung oleh rangkaian speaker JBL yang dioptimalkan bersama Dolby Atmos untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih kaya dan menyeluruh. Ditambah lagi, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 dilengkapi baterai berkapasitas besar 10.200mAh untuk mendukung mobilitas sepanjang hari.

Harga dan Ketersediaan

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