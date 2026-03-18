Cara Mudah Buat Sticker Unik Hampers Lebaran di WhatsApp

JAKARTA - Idulfitri atau Lebaran 1447 H akan datang dalam hitungan hari. Pada hari kemenangan, biasanya kita saling memberi selamat atau saling bermaaf-maafan. Bagi yang tidak dapat bertemu langsung, biasanya melakukannya melalui WhatsApp dengan chat atau stiker.

Fitur buat stiker bawaan WhatsApp memungkinkan Anda membuat desain hampers unik—seperti keranjang ketupat atau parcel manis—langsung dari galeri foto, tanpa perlu skill desain tinggi. Stiker-stiker ini cocok untuk ucapan Idulfitri, bahkan untuk promosi usaha.

Berikut beberapa cara mudah membuat stiker hampers Lebaran di WhatsApp.

Menggunakan Fitur Bawaan WhatsApp

Buka aplikasi WhatsApp, masuk ke obrolan target.

Ketuk ikon emoji di keyboard > pilih tab "Stiker" > tekan tanda "+" atau tombol "Buat sticker".

Pilih foto hampers atau ilustrasi ucapan Idulfitri dari galeri perangkat.

WhatsApp otomatis mendeteksi dan memotong latar belakang menggunakan fitur AI bawaan.

Tambahkan teks personal atau elemen dekoratif, sesuaikan ukuran, tekan "Kirim".

Stiker tersimpan otomatis di tab "Favorit" atau "Recent", siap dibagikan.

Menggunakan Meta AI di WhatsApp