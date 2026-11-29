Ari Lesmana Ungkap Kecintaannya terhadap Motor, Riding Jadi Cara Nikmati Perjalanan

TANGERANG - Musikus Ari Lesmana memiliki ketertarikan tersendiri terhadap dunia sepeda motor. Baginya, berkendara bukan sekadar aktivitas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan pengalaman personal yang membuat seseorang semakin mengenal karakter kendaraannya.

Diketahui, Ari Lesmana juga dikenal sebagai motorcycle enthusiast. Kecintaan Ari terhadap sepeda motor turut membawanya menjalin kolaborasi dengan Ipone. Ia pun dipercaya menjadi Brand Ambassador Ipone Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, Ari berbagi cerita mengenai kecintaannya terhadap sepeda motor, pengalaman berkendara, hingga perjalanan yang semakin memperkuat hubungannya dengan dunia roda dua.

Cerita itu disampaikan dalam sesi talkshow di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ari mengungkapkan semakin sering seseorang melakukan perjalanan dengan sepeda motor, semakin banyak pula hal yang bisa dipahami dari kendaraan tersebut.

“Berkendara membuat hubungan seseorang dengan motornya menjadi sangat personal. Semakin banyak perjalanan yang dijalani, semakin kita memahami karakter motor dan apa yang kita butuhkan dari motor tersebut. Itu yang membuat kolaborasi dengan Ipone relevan buat saya, karena semuanya kembali pada bagaimana kita bisa terus menikmati motor dan perjalanan,” ujar Ari Lesmana, di arena IMOS 2026, dikutip Minggu (29/11/2026).

Bagi Ari, hubungan antara pengendara dan sepeda motor tidak hanya terbentuk ketika kendaraan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Berbagai perjalanan dan pengalaman di jalan turut membangun kedekatan tersebut.

Hal ini pula yang menjadi dasar kolaborasi Ari dengan Ipone. Keduanya memiliki ketertarikan terhadap dunia roda dua dan pengalaman berkendara.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE) selaku distributor resmi Ipone di Indonesia, Welmart Purba, mengatakan pihaknya ingin menjalin kerja sama dengan sosok yang memiliki ketertarikan nyata terhadap dunia sepeda motor.