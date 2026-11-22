OPPO Find X10 Resmi Meluncur dengan Dual Camera 200 MP, Cek Harga dan Spesifikasinya

JAKARTA – OPPO resmi meluncurkan smartphone flagship terbarunya, OPPO Find X10 di Indonesia. Perangkat ini hadir membawa peningkatan signifikan dengan menyematkan sistem kamera ganda 200MP hasil kolaborasi bersama Hasselblad, yang sebelumnya hanya ada pada varian Pro, ke model reguler, serta peningkatan kapasitas baterai.

OPPO Find X10 hadir dengan konsep Borderless Design dengan bodi kaca One-Piece Sculpted Glass serta bezel ultra tipis 0,99 mm, yang tertipis yang pernah dibuat OPPO. Bodi ponsel ini mengantongi sertifikasi ketahanan air dan debu IP66, IP68, dan IP69, serta sertifikasi ketahanan jatuh SGS Five-Star Drop Resistance.

Sektor fotografi menjadi daya tarik utama OPPO Find X10 melalui konfigurasi Dual 200MP Camera System, (kamera utama 200MP dan telefoto 200MP setara focal length 65mm). Kemampuan telefoto jarak jauhnya dapat diperluas hingga pembesaran optik 11x dan zoom digital hingga 40x jika dipadukan dengan aksesori tambahan OPPO Hasselblad Teleconverter.

Untuk pemrosesan gambar, OPPO menyematkan LUMO True Image Engine dan New-Generation True Color Camera guna menjaga akurasi warna kulit dan cahaya secara natural tanpa penajaman AI berlebihan. Teknologi ini memungkinkan OPPO Find X10 mempertahankan karakter dan suasana asli sebuah foto meski dalam kondisi backlight.

Di sektor videografi, seluruh kamera belakang mendukung perekaman 4K 60fps, sementara lensa utama dan telefoto 200MP sanggup merekam hingga 4K 120fps dan 8K 30fps. Perangkat ini juga dibekali format Dolby Vision, ACES-certified O-Log2 untuk keleluasaan color grading, integrasi aplikasi Blackmagic Camera, serta fitur Open Gate Capture yang memudahkan kreator mengatur ulang rasio aspek video lintas platform.

Untuk performa, ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9600M (fabrikasi 3nm) yang dikawal sistem pendingin Vapor Chamber. Sementara daya tahannya menggunakan baterai Silicon-Carbon berkapasitas 8000mAh dengan pengisian cepat 80W SUPERVOOC dan 50W AIRVOOC nirkabel.