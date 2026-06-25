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OPPO Reno16 Series Segera Dirilis, Bawa Desain Planet 3D dan Kamera Selfie Ultra-Wide 50 MP

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |15:30 WIB
OPPO Reno16 Series Segera Dirilis, Bawa Desain Planet 3D dan Kamera Selfie Ultra-Wide 50 MP
OPPO Reno16 Series menghadirkan desain 3D Planet.
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JAKARTA — OPPO mengonfirmasi segera menghadirkan lini smartphone OPPO Reno16 Series di Indonesia dalam tiga varian, yaitu: Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, dan Reno16 F 5G. Seperti seri sebelumnya, OPPO Reno16 Series kembali hadir dengan identitas desain dan visual yang khas, serta fitur AI dan kamera yang mendukung berbagai kebutuhan, termasuk pembuatan konten media sosial.

OPPO Reno16 Series hadir dengan desain Planet 3D di bagian belakang. Desain ini menampilkan efek visual menyerupai planet tiga dimensi yang tampak menonjol (pop-up) keluar dari permukaan. Efek dramatis ini akan berubah secara dinamis mengikuti arah sudut pandang dan pantulan cahaya.

Perangkat ini juga tetap mempertahankan dimensi yang tipis, ringan, nyaman digenggam dengan satu tangan, serta tetap kokoh. Bodi OPPO Reno16 Series menggunakan rangka aluminium kelas aerospace yang memberikan struktur dan ketahanan lebih kuat terhadap lekukan hingga benturan akibat jatuh. Sementara itu, bagian belakang menggunakan kaca one-piece yang dibentuk melalui proses cold-sculpting, menghasilkan bodi kaca tanpa sambungan, termasuk di area modul kamera.

OPPO Reno16 Series menggunakan layar luas 6,32 inci untuk varian standar dan Pro, sementara varian F hadir dengan layar sedikit lebih besar, yaitu 6,57 inci.

Untuk kreasi konten, OPPO menyematkan sejumlah fitur cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) pada Reno16 Series, mulai dari AI Kolase Mix yang dapat menggabungkan beberapa foto dan video menjadi satu komposisi dengan mudah, hingga Pop Cam dan AI Pop Out 2.0 yang mampu membuat subjek foto terlihat seolah-olah melompat keluar dari frame.

Pada sektor kamera, OPPO menyematkan kamera selfie 50MP Ultra-Wide, serta 50MP 3,5x telefoto pada semua varian. Selain itu, ada fitur Video 4K Ultra Stabil yang meminimalkan guncangan saat merekam video.

 

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