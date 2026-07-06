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Laporan: OxygenOS dan Realme UI Akan Dihentikan, Digabung ke dalam ColorOS OPPO

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |09:05 WIB
Laporan: OxygenOS dan Realme UI Akan Dihentikan, Digabung ke dalam ColorOS OPPO
Ilustrasi.
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JAKARTA - Sebuah laporan baru menyebutkan OxygenOS dan Realme UI akan segera dihentikan, dan ponsel OnePlus serta Realme di masa mendatang mungkin akan menggunakan ColorOS dari OPPO sebagai gantinya.

Menurut laporan dari Smartprix, yang mengutip sumber industri, OPPO menggabungkan OnePlus dan Realme lebih erat ke dalam brand utamanya. Sebagai bagian dari langkah ini, tiga antarmuka (interface) Android, yakni ColorOS, OxygenOS, dan Realme UI, akan digabung menjadi satu: ColorOS.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa OnePlus kini akan fokus terutama pada India dan China. Realme, di sisi lain, mundur dari pasar China untuk fokus pada pasar di luar China. Di India, OnePlus telah menggabungkan jaringan perbaikan dan servisnya dengan OPPO, sehingga pusat servis OnePlus yang terpisah menjadi semakin jarang.

Integrasi Antarmuka

OxygenOS adalah perangkat lunak yang digunakan OnePlus pada ponselnya sejak 2014. Realme UI adalah perangkat lunak yang digunakan Realme sejak berpisah dari OPPO sebagai merek sendiri pada 2018. ColorOS adalah perangkat lunak milik OPPO, yang digunakan pada ponsel OPPO di seluruh dunia.

Dilansir Gizmochina, pada 2021, OnePlus dan OPPO sepakat untuk berbagi basis kode (codebase) perangkat lunak yang sama, menggabungkan OxygenOS dengan ColorOS. Sejak itu, ColorOS telah mengambil alih lebih banyak pekerjaan pengembangan, meskipun ponsel OnePlus masih menggunakan merek OxygenOS.

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