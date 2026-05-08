realme C100 Series Hadir dalam 3 Model Berbaterai Jumbo, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:56 WIB
realme C100 Series resmi meluncur di Indonesia.
JAKARTA – realme resmi meluncurkan realme C100 Series, smartphone entry-level pertama dengan baterai 8.000 mAh di Indonesia. realme C100 Series hadir dalam tiga model, yaitu realme C100, C100x, dan C100i yang mengusung baterai dengan kapasitas jumbo dan daya tahan kelas militer.

realme C100 dibekali dengan 8.000 mAh Titan Battery yang mencatat pengakuan sebagai Global No.1 Long-Lasting Battery dalam AnTuTu All-Day Heavy Usage Ranking. Smartphone ini dilengkapi teknologi 7-Year Battery Health yang memastikan performa baterai tetap optimal bahkan setelah penggunaan jangka panjang, serta dapat melakukan panggilan darurat selama lebih dari 10 menit saat daya baterai tersisa 1%.

Ketahanan realme C100 telah melalui pengujian standar militer dengan perlindungan menyeluruh melalui ArmorShell Protection dan ArmorShell Glass yang membuatnya tahan banting, bahkan saat terlindas oleh kendaraan seperti motor. Sertifikasi IP69 Pro Water Resistance memungkinkan perangkat tetap berfungsi bahkan setelah terpapar air dalam kondisi ekstrem, sehingga dapat dibawa dan digunakan dalam berbagai kondisi.

Layarnya menggunakan 120Hz Ultra Smooth Display yang memberikan pengalaman navigasi yang mulus dan nyaman di mata. Perangkat ini juga dilengkapi fitur Hyper Cooling yang menjaga suhu tetap stabil saat digunakan dalam waktu lama.

Pada kamera, realme C100 membawa kamera utama 50MP AI Camera dengan fitur AI dan underwater photography untuk pengambilan gambar di bawah air. realme C100 tersedia dalam tiga pilihan warna: Glory White, Victory Purple, dan Endurance Brown.

Model C100x juga mengemas baterai 8.000 mAh yang memiliki daya tahan setara dengan model C100. Perangkat ini juga memiliki sertifikasi ketahanan military-grade shock resistance yang memberikan jaminan ketahanan benturan, sertifikasi IP64 tahan debu dan air, serta ArmorShell Protection untuk meminimalisir kerusakan saat penggunaan intens. realme C100x hadir dalam pilihan warna Deepblue Tides dan Golden Coast.

 

