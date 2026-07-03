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HP Gaming Terjangkau dengan Baterai Jumbo, realme P4 Series Resmi Meluncur di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |11:41 WIB
HP Gaming Terjangkau dengan Baterai Jumbo, realme P4 Series Resmi Meluncur di Indonesia
realme P4 Series.
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JAKARTA – realme Indonesia resmi meluncurkan lini smartphone terbarunya, realme P4 Series, secara online-exclusive pada Kamis (2/7/2026). realme P4 Series hadir dalam dua model, realme P4x dan realme P4 Lite, sebagai ponsel gaming entry-level dengan kapasitas baterai besar, performa stabil, dan harga kompetitif.

realme P4x

realme P4x diposisikan sebagai varian utama dengan mengusung baterai 8000mAh Titan Battery dengan dukungan 45W Fast Charge, Bypass Charging, dan 6W Reverse Charging. realme juga melengkapi perangkat ini dengan Bionic Repair Technology yang menjaga kesehatan baterai hingga 7 tahun atau lebih dari 1.600 siklus.

realme P4x ditenagai chipset UNISOC T7250 dengan RAM dinamis hingga 24 GB, penyimpanan internal 256 GB yang didukung 10.000mm² Graphite Cooling System untuk menjaga suhu perangkat. Pada display, realme P4x menggunakan  layar 120Hz Ultra Smooth Display yang nyaman digunakan terutama untuk gaming, dan memiliki fitur Wet Hand Touch 2.0 sehingga bisa digunakan meski dalam keadaan hujan. 

realme P4x.

Perangkat ini juga memiliki fitur AI Gaming Partner yang menghadirkan fitur Game Space dengan 5 optimasi cerdas, yaitu Ultra Boost, Network Optimization, Cleanup Acceleration, Do Not Disturb, dan Game Manager. Selain itu ada fitur AI seperti AI Outdoor Mode, AI Eraser, AI Clear Face, AI Image Matting untuk mendukung performa dan kebutuhan editing foto

Mengusung bodi berkonsep Aero Racing Design, realme P4x memiliki sertifikasi militer MIL-STD-810H, ArmorShell Protection, serta sertifikasi IP64, membuat perangkat ini tahan banting dan bisa digunakan di berbagai situasi.

 

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