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OPPO Reno16 Series Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:38 WIB
OPPO Reno16 Series Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
OPPO Reno16 Series resmi meluncur di Indonesia.
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JAKARTA - OPPO resmi meluncurkan OPPO Reno16 Series di Indonesia dalam tiga varian utama: Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, dan Reno16 F 5G. Lini Reno terbaru ini hadir dengan desain unik, dan dirancang sebagai perangkat untuk generasi muda dengan performa, kamera, dan fitur AI yang mendukung kegiatan mulai dari pembuatan konten, hiburan, hingga gaming.

Seperti lini Reno sebelumnya, Reno16 Series juga mengusung visual unik dengan Desain Planet 3D yang hadir pada warna Pop White. Desain ini menggunakan teknologi HoloVerse 3D pertama di industri yang memberikan efek visual layaknya planet melayang di cover belakang.

Pada display, Reno16 Pro 5G dan Reno16 5G dibekali layar 6,32 inci yang ringkas dengan refresh rate hingga 144Hz yang terasa nyaman untuk gaming dan pembuatan konten. Sementara itu, tipe Reno16 F mengusung layar lebih luas berukuran 6,57 inci.

OPPO Reno16 Series.

Untuk performa, Reno16 Pro ditenagai MediaTek Dimensity 8550 Super, sementara Reno16 5G mengandalkan Snapdragon 7 Gen 4. Lini Reno16 Series menjalankan ColorOS 16 yang memberikan pengalaman pengguna yang smooth dengan konektivitas luas ke berbagai perangkat, baik Android maupun iOS.

ColorOS 16 memperkenalkan AI Snap Key yang memberikan akses instan ke AI Mind Space hanya dengan satu sentuhan. AI Mind Space merupakan pusat informasi personal, memungkinkan pengguna menyimpan berbagai catatan, gambar, maupun informasi penting dari layar agar tersusun secara otomatis dan mudah diakses kembali.

Fitur baru yang muncul pada OPPO Reno16 Series adalah AI Bill Manager, yang berperan sebagai personal assistant untuk membantu mengelola pengeluaran dengan mengenali dan mencatat berbagai bukti transaksi secara lebih praktis.

 

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