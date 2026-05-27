OPPO Find X9 Ultra dan Find X9s Resmi Meluncur, Usung Fotografi dan Videografi Profesional

JAKARTA – OPPO resmi meluncurkan dua smartphone dari seri flagship terbarunya, OPPO Find X9 Ultra dan Find X9s di Indonesia. Kedua perangkat ini mengunggulkan sektor fotografi dan videografi seluler hasil kolaborasi dengan pabrikan kamera asal Swedia, Hasselblad, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis ColorOS 16.

OPPO Find X9 Ultra, yang merupakan varian flagship tertinggi saat ini dilengkapi dengan New-Generation Hasselblad Master Camera System yang membawa lima kamera belakang yang dirancang untuk menghasilkan kualitas gambar profesional di berbagai skenario pengambilan gambar.

OPPO Find X9 Ultra menjadi yang pertama di industri dengan fitur Hasselblad 50MP 10x Ultra-Sensing Optical Zoom Telephoto. Kamera ini memanfaatkan struktur Quintuple Prism Reflection Periscope yang memiliki lima lipatan lensa, sehingga modul kamera tetap ringkas namun mampu menangkap objek jarak jauh secara stabil.

Perangkat ini dibekali Dual Hasselblad 200MP Camera yang terdiri dari kamera utama bersensor Sony LYTIA 901 berukuran 1/1,12 inci dan kamera telefoto 3x dengan sensor sebesar 1/1,28 inci, serta kamera ultra-wide 50MP dan New-Generation True Color Camera untuk akurasi warna. Terdapat Hasselblad Master Mode yang bisa digunakan untuk pengaturan manual profesional dengan rentang jarak fokus (focal length) setara 14mm hingga 460mm.

OPPO Find X9 Ultra hadir dengan dengan desain premium menggunakan material vegan leather dan detail modul kamera bergaya aperture lens. Perangkat ini dibekali layar 6,82 inci 144Hz QHD+ AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 3.600 nits.

Untuk performa, OPPO Find X9 Ultra didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, baterai besar 7050mAh OPPO Silicon-Carbon Battery, serta dukungan pengisian cepat kabel 100W SUPERVOOC dan nirkabel 50W AIRVOOC.

Sementara itu OPPO Find X9s hadir dengan ketebalan bodi yang tipis 7,99mm dan baterai besar 7025mAh yang mendukung pengisian cepat 80W SUPERVOOC. Sektor fotografinya didukung oleh 50MP Ultra-Clear Triple Camera yang mencakup kamera utama OIS, kamera periskop 3x optical zoom, dan kamera ultra-wide, dengan pemrosesan gambarnya dibantu oleh LUMO Image Engine, serta fitur khas seperti Hasselblad Portrait Mode dan Hasselblad XPAN Mode.