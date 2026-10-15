OPPO Resmi Perkenalkan ColorOS 17, Mulai Meluncur Pekan Depan

JAKARTA - OPPO resmi memperkenalkan sistem operasi terbarunya ColorOS 17, yang menjanjkan pengalaman penggunaan lebih mulus serta kemampuan AI yang semakin cerdas dan terintegrasi di seluruh sistem. ColorOS 17 memberikan penyempurnaan antarmuka pengguna dari pendahulunya dengan menambahkan fitur Living Flow Design.

Living Flow Design hadir dengan tiga elemen utama: Luminous Effect, Fluid Motion, dan Flexible Feedback, yang menghadrkan visual yang lebih lembut dan transparan, elemen antarmuka yang menyatu dengan transisi yang mulus, dan respon sentuhan yang responsif dan lebih terasa.

Perubahan besar lainnya adalah Unified Rendering Architecture yang didukung oleh Luminous Rendering Engine terbaru. Teknologi ini menyatukan proses rendering yang sebelumnya terpisah ke dalam satu pipeline terpadu, sehingga mampu menghasilkan efek visual yang lebih kaya dan transisi yang lebih mulus, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan mengurangi proses rendering yang tidak diperlukan. yang menghasilkan beban rendering 25% lebih rendah dan penggunaan RAM 30% lebih rendah.

Sistem internal OS telah disempurnakan lebih lanjut melalui peningkatan Laminar Flow Engine yang diklaim memungkinkan ponsel untuk menjaga 25% lebih banyak aplikasi tetap terbuka di latar belakang. Selain itu, aplikasi Galeri kini memuat gambar kecil (thumbnail) 50% lebih cepat saat pertama kali dibuka. Secara keseluruhan, stabilitas peluncuran aplikasi juga telah meningkat sebesar 55%.

OPPO menghadirkan banyak fitur AI pada ColorOS 17 termasuk Mode Agen (Agent Mode) pada AI Mind Pilot mampu mengatur serta mengganti nama foto dan file di perangkat Anda berdasarkan konten dan tanggalnya.

ColorOS 17 menghadirkan banyak fitur berbasis AI. Mode Agen (Agent Mode) pada AI Mind Pilot mampu mengatur serta mengganti nama foto dan file di perangkat Anda berdasarkan konten dan tanggalnya. Fitur ini juga dapat menyelesaikan tugas kompleks yang terdiri dari beberapa tahapan; misalnya, mengumpulkan semua foto dari perjalanan Anda, menyusunnya ke dalam album, bahkan membuat vlog jika Anda menginginkannya.

Selain itu ada AI Photo Agent yang membuat proses editing foto menjadi lebih intuitif dan memahami komposisi warna, tone, dan nuansa visualnya.