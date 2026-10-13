Realme Umumkan Beralih ke ColorOS 17, Pembaruan Dimulai Oktober

JAKARTA - Brand realme secara resmi mengumumkan akan mengadopsi ColorOS 17, yang berbasis Android 17, sebagai platform sistem operasi baru lini smartphonenya. ColorOS 17 akan menggantikan realme UI 7 yang selama ini digunakan smartphone realme.

Dalam keterangan media yang dirilis Selasa (13/10/2026), realme memastikan bahwa ColorOS akan memberikan pengalaman software yang lebih canggih bagi pengguna smartphone realme global, tanpa menghilangkan identitas dan ciri khas dari realme UI.

ColorOS 17 merupakan platform sistem operasi OPPO, yang merupakan brand 'saudara' realme. Platform ini dirancang dengan fokus pada dua pilar utama: Kelancaran dan AI. Sistem operasi ini menghadirkan performa yang lancar secara konsisten melalui interaksi yang responsif, animasi yang mulus, serta manajemen sumber daya pintar yang menjaga performa smartphone tetap stabil dari waktu ke waktu.

Jadwal Pembaruan ColorOS 17 pada Smartphone realme

Pembaruan ColorOS 17 akan dilakukan secara global ke smartphone realme pada Oktober 2026, dengan gelombang pertama pembaruan akan mencakup model realme GT 8 Pro, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 Pro+ 5G. Versi resmi ini akan dirilis secara bertahap dalam beberapa gelombang dan akan terus diperluas ke lebih banyak perangkat realme yang memenuhi syarat. Ketersediaan dan jadwal peluncuran dapat bervariasi tergantung pada pasar, jenis smartphone, serta wilayah.

(Rahman Asmardika)