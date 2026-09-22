Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme 16 Pro Harry Potter Edition Diluncurkan Hanya 5.000 Unit, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |17:08 WIB
Realme 16 Pro Harry Potter Edition Diluncurkan Hanya 5.000 Unit, Cek Harganya
realme 16 Pro Harry Potter Edition resmi meluncur dalam jumlah terbatas, hanya 5.000 unit.
A
A
A

JAKARTA - Ponsel edisi khusus realme 16 Pro Harry Potter Edition akhirnya resmi meluncur di Indonesia, memperkenalkan apa yang disebut sebagai Quadra Light-Sensing Color-changing Technology pada Hogwarts Crest Glow Wonder yang disematkan. Tak hanya desain, perangkat ini juga hadir dengan tampak muka bertema Harry Potter, ikon, wallpaper, hingga filter kamera.

Sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya, perangkat ini terinspirasi oleh Harry Potter dan hadir dengan estetika dari waralaba populer tersebut.

realme 16 Pro Harry Potter Edition menampilkan tekstur kulit premium bermotif Argyle berwarna cokelat yang terinspirasi dari adegan Wizard's Chess yang muncul dalam buku dan film Harry Potter. Panel belakangnya juga menampilkan lambang Hogwarts, dengan teknologi Quadra Light-Sensing Color-changing yang memunculkan empat warna yang mewakili keempat asrama Hogwarts secara bersamaan saat terkena sinar UV.

realme 16 Pro Harry Potter Edition.

Modul kamera di bagian belakang perangkat menggunakan desain yang terinspirasi dari mata burung hantu Hedwig. Slogan “Welcome to Hogwarts” yang diukir menggunakan laser pada bingkai tengah berbahan logam memberikan tampilan unik pada perangkat ini.

realme 16 Pro Harry Potter Edition ini juga dilengkapi dengan serangkaian fitur perangkat lunak bertema Harry Potter dan Hogwarts termasuk Interface kustom eksklusif, mulai dari wallpaper dan ikon aplikasi hingga animasi dan mode GT.

Seperti diduga, realme 16 Pro Harry Potter Edition memiliki spesifikasi serupa dengan edisi standar dengan layar AMOLED 6,78 inci, 144Hz, kamera belakang utama 200MP, chipset Dimensity 7300-Max, dan baterai 7.000mAh.

realme juga menghadirkan kotak koleksi edisi terbatas bertema Hogwarts yang dibuat sebagai replika skala 1:1 dari koper ikonik Harry Potter. Kotak ini berisi rangkaian lengkap cenderamata khusus yang terdiri dari surat penerimaan Hogwarts, tiket kereta Peron 9¾, pembatas buku dengan gambar empat lambang asrama, kartu pos karakter, serta casing smartphone berlogo Hogwarts dan pin smartphone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/16/3242242//realme_16_pro_harry_potter_edition-TEeZ_large.jpg
realme 16 Pro Edisi Khusus Harry Potter Segera Meluncur di Indonesia, Intip Tampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/16/3236831//realme_p4_lite-0mlq_large.jpg
Review realme P4 Lite: HP Gaming Entry-Level dengan Baterai Tahan Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/16/3230701//realme-8yeO_large.jpg
Tinggalkan Realme UI, Ponsel Realme Mendatang Bakal Pakai ColorOS 17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/16/3228413//ilustrasi-zHAq_large.jpg
Laporan: OxygenOS dan Realme UI Akan Dihentikan, Digabung ke dalam ColorOS OPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/16/3227990//realme_p4_series-qDcv_large.jpeg
HP Gaming Terjangkau dengan Baterai Jumbo, realme P4 Series Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/16/3217213//realme_c100_series_resmi_meluncur_di_indonesia-73nK_large.jpg
realme C100 Series Hadir dalam 3 Model Berbaterai Jumbo, Cek Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement