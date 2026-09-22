Realme 16 Pro Harry Potter Edition Diluncurkan Hanya 5.000 Unit, Cek Harganya

realme 16 Pro Harry Potter Edition resmi meluncur dalam jumlah terbatas, hanya 5.000 unit.

JAKARTA - Ponsel edisi khusus realme 16 Pro Harry Potter Edition akhirnya resmi meluncur di Indonesia, memperkenalkan apa yang disebut sebagai Quadra Light-Sensing Color-changing Technology pada Hogwarts Crest Glow Wonder yang disematkan. Tak hanya desain, perangkat ini juga hadir dengan tampak muka bertema Harry Potter, ikon, wallpaper, hingga filter kamera.

Sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya, perangkat ini terinspirasi oleh Harry Potter dan hadir dengan estetika dari waralaba populer tersebut.

realme 16 Pro Harry Potter Edition menampilkan tekstur kulit premium bermotif Argyle berwarna cokelat yang terinspirasi dari adegan Wizard's Chess yang muncul dalam buku dan film Harry Potter. Panel belakangnya juga menampilkan lambang Hogwarts, dengan teknologi Quadra Light-Sensing Color-changing yang memunculkan empat warna yang mewakili keempat asrama Hogwarts secara bersamaan saat terkena sinar UV.

Modul kamera di bagian belakang perangkat menggunakan desain yang terinspirasi dari mata burung hantu Hedwig. Slogan “Welcome to Hogwarts” yang diukir menggunakan laser pada bingkai tengah berbahan logam memberikan tampilan unik pada perangkat ini.

realme 16 Pro Harry Potter Edition ini juga dilengkapi dengan serangkaian fitur perangkat lunak bertema Harry Potter dan Hogwarts termasuk Interface kustom eksklusif, mulai dari wallpaper dan ikon aplikasi hingga animasi dan mode GT.

Seperti diduga, realme 16 Pro Harry Potter Edition memiliki spesifikasi serupa dengan edisi standar dengan layar AMOLED 6,78 inci, 144Hz, kamera belakang utama 200MP, chipset Dimensity 7300-Max, dan baterai 7.000mAh.

realme juga menghadirkan kotak koleksi edisi terbatas bertema Hogwarts yang dibuat sebagai replika skala 1:1 dari koper ikonik Harry Potter. Kotak ini berisi rangkaian lengkap cenderamata khusus yang terdiri dari surat penerimaan Hogwarts, tiket kereta Peron 9¾, pembatas buku dengan gambar empat lambang asrama, kartu pos karakter, serta casing smartphone berlogo Hogwarts dan pin smartphone.