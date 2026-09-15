realme 16 Pro Edisi Khusus Harry Potter Segera Meluncur di Indonesia, Intip Tampilannya

JAKARTA — realme akan segera meluncurkan smartphone edisi khusus realme 16 Pro Harry Potter Edition, yang diciptakan melalui kolaborasi dengan Warner Bros. Sesuai namanya, perangkat ini terinspirasi oleh Harry Potter dan hadir dengan estetika yang mengingatkan pada dunia magis dari waralaba populer tersebut.

Selain desain yang unik, realme juga akan meluncurkan gift box edisi terbatas bertema Hogwarts bersamaan dengan ponsel tersebut.

Perangkat ini menghadirkan sentuhan akhir berwarna cokelat yang dilengkapi dengan tekstur kulit premium bermotif Argyle, terinspirasi dari adegan Wizard's Chess yang muncul dalam buku dan film Harry Potter.

Pada bagian belakang ponsel, Lambang Hogwarts ditampilkan secara halus di bagian tengah, sementara Camera Deco berlandaskan Metal Mirror membuat modul kamera tampak menyerupai mata burung hantu Hedwig. Slogan "Welcome to Hogwarts" diukir dengan laser pada bingkai tengah metalik, menjadi sentuhan yang menambah keunikan dari perangkat edisi khusus ini.

Menambah kesan istimewa, realme juga mengustomisasi kotak hadiah edisi terbatas bertema Hogwarts bagi para penggemar Harry Potter, yang tersedia di seluruh dunia hanya sebanyak 5.000 unit. Kotak bergaya sekolah yang terinspirasi dari Hogwarts ini dirancang sebagai replika berukuran 1:1 dari koper ikonis Harry Potter.